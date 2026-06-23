Les résultats de l'inventaire de la zone 17 confirment une croissance du nombre d'orignaux dans cette zone depuis 2021

CHIBOUGAMAU, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) présente les résultats de l'inventaire aérien de la population d'orignaux dans la zone 17, réalisé en collaboration avec le Gouvernement de la nation crie et les communautés de Waswanipi et d'Oujé‑Bougoumou.

À l'hiver 2026, le Ministère a effectué un survol de dénombrement de la zone 17, qui couvre une superficie de 23 000 km². Cet inventaire montre une croissance de 99 % de la population d'orignaux à la suite de quatre années de mesures de conservation. Cela correspond à une croissance annuelle moyenne de 15 % depuis 2021, alors que la population était estimée à 1 036 orignaux (± 16 %; IC de 90 %). En février 2026, la population de la zone 17 était évaluée à 2 060 orignaux (± 15 %; IC de 90 %).

Cet inventaire fait suite à celui réalisé à l'hiver 2021, qui avait révélé une diminution marquée de 35 % de la population d'orignaux depuis 2009. Afin de freiner ce déclin, des mesures de conservation ont été mises en place en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) pour réduire la mortalité associée à la chasse. En application depuis l'hiver 2022, ces mesures ont eu des effets positifs sur l'ensemble des indicateurs de gestion faunique.

Par ailleurs, les vastes secteurs touchés par les feux de forêt de 2023 supportent aujourd'hui davantage d'orignaux qu'avant ces perturbations, et la proportion de faons y est déjà supérieure à la moyenne observée dans la zone. Depuis 2021, à l'échelle de la zone 17, la densité d'orignaux est passée de 0,52 à 1,02 orignal par 10 km², le nombre de faons pour 100 femelles est passé de 30 à 53 faons, et le ratio des sexes s'est amélioré de 27 à 44 mâles pour 100 femelles.

Cette amélioration notable de la démographie de l'orignal sera prise en compte par le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage dans le cadre de son évaluation et de la mise à jour des mesures de conservation.

Le Ministère et le Gouvernement de la nation crie tiennent à souligner la collaboration et les efforts des usagers et des chasseurs, grâce auxquels il a été possible d'obtenir ces résultats positifs.

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