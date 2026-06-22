Fermeture temporaire de la passerelle de la Pointe-Yamachiche

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs informe la population qu'il a procédé, le vendredi 19 juin 2026, à la fermeture temporaire de la passerelle en bois de la Pointe-Yamachiche, située à Yamachiche, en bordure du lac Saint-Pierre. L'accès y est interdit jusqu'à nouvel ordre.

Cette passerelle est située sur les terres du domaine de l'État, dans la MRC de Maskinongé. Une inspection réalisée à la demande du Ministère a révélé que la structure présente un danger pour le public, d'où l'importance pour la population de respecter la signalisation en vigueur. Des travaux ont été réalisés afin de sécuriser les lieux et de signaler la fermeture de la passerelle.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à communiquer avec la Direction de la gestion de la faune de la Mauricie et du Centre-du-Québec à l'adresse suivante : [email protected].

Source et information :

Louis Potvin

Conseiller en communication

Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs

Courriel : [email protected]

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs