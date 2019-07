Les résidents et les visiteurs du Nouveau-Brunswick bénéficieront d'une conduite plus efficace et plus sécuritaire grâce aux améliorations apportées à la route 114

SPRINGDALE, NB, le 29 juill. 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport modernes pour relier les collectivités, assurer le transport efficace et sécuritaire des biens commerciaux vers les marchés et des gens vers leurs destinations, et bâtir un avenir économique solide pour tous les Canadiens.

Aujourd'hui, Alaina Lockhart, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, et députée de Fundy Royal, et l'honorable Bill Oliver, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la province du Nouveau-Brunswick, ont annoncé un financement conjoint de 4 millions de dollars pour un projet de réfection du revêtement sur la route 114.

Le projet comprend la réfection du revêtement sur environ 18,7 km de la route 114, soit de la route 1 jusqu'au parc national Fundy, et le remplacement de ponceaux. Ce tronçon de route dessert les collectivités situées en bordure de la route 114 et est également une route principale vers le parc national Fundy.

Une fois terminé, le projet profitera directement aux résidents et aux touristes du Nouveau‑Brunswick puisque l'efficacité, la fiabilité et la sécurité le long de la route 114 seront améliorées.

Le gouvernement du Canada investit 2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick y consacrera également 2 millions de dollars.

Citations

« Alors que nous travaillons pour nous assurer que notre région est prête à tirer profit d'une industrie touristique en plein essor, il est essentiel d'avoir des routes sécuritaires et pratiques. Les résidents et les entreprises de la région ainsi que les visiteurs profiteront énormément des améliorations apportées à la route 114. Je suis très heureuse que les deux ordres de gouvernement s'unissent pour que la route qui mène au parc national Fundy et au-delà devienne un lien solide pour les collectivités locales. »

Alaina Lockhart, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, et députée de Fundy Royal, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'état des routes peut avoir un impact sur l'expérience touristique globale de nos visiteurs, et c'est pourquoi nous avons priorisé l'amélioration de cette route. Nous sommes très heureux que le gouvernement fédéral appuie notre objectif d'entretenir et d'améliorer nos infrastructures existantes. »

L'honorable Bill Oliver, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la province du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars serviront à appuyer des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars qui pourront être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'œuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nb-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

