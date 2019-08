Les résidents et les visiteurs de Charlottetown profiteront du nouveau Centre d'apprentissage de la bibliothèque de Charlottetown

CHARLOTTETOWN, le 21 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures sociales et culturelles qui permettent aux gens de se réunir et de partager des idées et des ressources contribuent à bâtir des collectivités dynamiques et inclusives, tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Charlottetown, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Philip Brown, maire de Charlottetown, et Brian Howatt, président du Charlottetown Library Learning Centre Inc., ont annoncé un financement conjoint pour la construction du nouveau Centre d'apprentissage de la bibliothèque de Charlottetown.

Les travaux consistent à déménager la bibliothèque de Charlottetown dans un nouvel édifice plus accessible et plus accueillant pour les résidents, les touristes et les visiteurs du centre-ville de Charlottetown. Le nouveau bâtiment sera doté des technologies et des conceptions les plus modernes, offrant ainsi un espace culturel et éducatif sûr aux adultes, aux jeunes et aux familles, y compris les peuples autochtones et les populations vulnérables.

Une fois terminée, la bibliothèque appuiera la revitalisation économique du centre-ville de Charlottetown, tout en offrant des programmes culturels et éducatifs à tous les membres de la collectivité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6,3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Collectivités, culture et loisirs du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard accorde plus de 5,2 millions de dollars à ce projet, et le Charlottetown Library Learning Centre Inc., plus de 4,4 millions de dollars.

Citations

« Le nouveau Centre d'apprentissage de la bibliothèque de Charlottetown deviendra un point central pour la communauté et la culture du centre-ville de Charlottetown. Ce projet passionnant réunira tous les membres de notre collectivité et offrira un espace sécuritaire, moderne et accessible pour communiquer avec les amis, la famille, les groupes communautaires et les Autochtones de l'Île-du-Prince-Édouard, tout en créant un centre culturel dont les insulaires pourront être fiers pour les générations à venir. »

Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Charlottetown, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La nouvelle bibliothèque sera un espace moderne et accessible où les habitants de l'Île pourront se réunir et participer à des activités culturelles et à des activités d'apprentissage continu. Lorsque nous soutenons nos espaces communautaires comme nos bibliothèques publiques, nous investissons dans la créativité, le talent et l'inclusion sociale de nombreuses générations à venir. »

L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« Cette nouvelle bibliothèque s'ajoutera à l'atmosphère déjà historique et animée de notre centre-ville. Ce sont des espaces culturels comme celui-ci qui offrent aux citoyens et aux visiteurs un endroit confortable pour profiter de tout ce que le lieu de naissance de la Confédération a à offrir et pour se réunir en famille, entre amis et entre voisins. Je félicite les deux autres ordres de gouvernement pour leurs investissements tournés vers l'avenir. »

Philip Brown, maire de Charlottetown

« Le nouveau Centre d'apprentissage de la bibliothèque de Charlottetown sera un élément clé du développement et du succès continus du centre-ville. Les nouvelles bibliothèques conceptuelles d'aujourd'hui contribuent à rendre les collectivités plus saines, à faciliter les communications entre les gens et les collectivités, et à stimuler l'économie locale. Cette nouvelle installation aura un impact énorme et positif sur notre centre-ville, sur les entreprises locales et sur notre ville et nos collectivités provinciales. Elle constituera un ajout précieux au centre culturel de la ville et permettra de bonifier la grappe créative déjà très occupée dans ce secteur important de la rue Queen. »

Brian Howatt, Charlottetown Library Learning Centre Inc.

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'œuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/pe-fra.html

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique :

http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Related Links

