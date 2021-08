FREDERICTON, NB, le 5 août 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour le gouvernement du Canada et la Ville de Fredericton. Les investissements dans les infrastructures du Nouveau-Brunswick en cette période sans précédent aideront à créer des emplois, à favoriser la croissance économique et à rendre nos collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, Jenica Atwin, députée de Fredericton, et Kate Rogers, mairesse de Fredericton, ont annoncé le financement conjoint de 16 projets visant à améliorer des infrastructures publiques à Fredericton.

Ces investissements permettront d'améliorer des infrastructures de transport actif, de manière à accroître le nombre d'options de transport pour les résidents. On améliorera également des arénas, une piscine intérieure et des terrains de sport extérieurs afin de favoriser un mode de vie actif pour les résidents. Enfin, on modernisera des bâtiments et des infrastructures de la ville pour permettre aux résidents de Fredericton de continuer à bénéficier des services modernes et fiables dont ils ont besoin.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution de la Ville de Fredericton s'élève à plus de 588 000 $.

« Même si nous investissons dans de nouvelles routes et de nouveaux bâtiments dans notre province, il est également important d'entretenir nos bâtiments publics afin d'offrir des espaces sains aux employés et aux résidents. Des investissements proactifs comme celui-ci permettront de prolonger la durée de vie des bâtiments et de fournir des emplois aux résidents du Nouveau‑Brunswick. »

Jenica Atwin, députée de Fredericton

« Au nom de la Ville de Fredericton, je remercie le gouvernement du Canada pour le financement reçu dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 pour des projets d'infrastructure. Dans la continuité de notre modèle de résilience fiscale, ce financement nous a permis de réaliser les améliorations annuelles des immobilisations prévues dans les domaines des loisirs et du tourisme, du transport actif et de la mobilité, ainsi que les rénovations et réparations nécessaires aux installations municipales. Sans ce financement, notre programme d'immobilisations 2021 en réponse à la COVID aurait été très différent. »

Kate Rogers, mairesse de Fredericton

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir les projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 574 millions de dollars dans 330 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 574 millions de dollars dans 330 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

Les habitants et les entreprises de Fredericton profiteront d'améliorations des infrastructures publiques

Un financement conjoint des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permettra de soutenir 16 projets d'amélioration des infrastructures publiques, de transport et d'atténuation des effets des catastrophes à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La ville de Fredericton fournit plus de 588 000 $.

Renseignements sur les projets :

Titre du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement municipal Passerelle du 104e Régiment Ce projet remplace tout le tablier en bois pour garantir un long usage de la passerelle pour de nombreuses années à venir. 280 000 $ 70 000 $ Mise en œuvre du transport actif Construction de segments pour combler les principales lacunes dans l'infrastructure du transport actif de Fredericton, offrant ainsi des occasions pour une plus grande mobilité 200 000 $ 50 000 $ Systèmes de fabrication de glace pour les arénas - Fredericton Remise en état de deux compresseurs (un à York et un à la patinoire Lady Beaverbrook) et réalisation d'un examen complet des canalisations de réfrigération à la patinoire Willie O'Ree. 72 000 $ 18 000 $ Rénovations du Marché fermier Boyce Les rénovations comprennent l'installation de 5 barrières en plexiglas pour assurer une distance physique pendant que les clients mangent, ainsi que l'installation d'une grande barrière en plexiglas devant une fenêtre et une porte de garage pour refléter les recommandations du département de la santé et assurer la sécurité des clients. 2 852 $ 713 $ Réparation du garage de stationnement de la Ville - Fredericton Réparation du stationnement de l'East End et du stationnement de Frederick Square pour prévenir la corrosion et réduire les dommages causés par les intempéries. Ce projet permettra d'améliorer la stabilité structurelle et de prolonger la durée de vie de l'installation. 120 000 $ 30 000 $ Conversion de l'eau potable - Fredericton Amélioration de la sécurité des fontaines permettant de remplir les bouteilles d'eau, y compris la conversion des fontaines d'eau potable existantes en stations de remplissage des bouteilles réutilisables dans le cadre d'une stratégie d'atténuation des effets de la COVID-19. 40 000 $ 10 000 $ Fredericton - agrile du frêne Traitement des frênes pour retarder la propagation des espèces envahissantes (agrile du frêne) et remplacement des infrastructures forestières aux arbres pour atténuer les dommages futurs causés par une espèce envahissante. Ce projet permettra de maintenir le couvert végétal du frêne afin de réduire le ruissellement des eaux de pluie, et de fournir de l'ombre et un rafraîchissement. Il s'agit d'une mesure de défense essentielle contre le changement climatique et l'excès d'eau de pluie. 40 000 $ 10 000 $ Fredericton - passage pour piétons et sentier Ajouter des dispositifs de sécurité, tels que des panneaux et des marques de sécurité, aux principaux carrefours et intersections de la ville, notamment au croisement du sentier de l'avenue Fulton et des rues Maple et Forest Hill. 60 000 $ 15 000 $ Piscine intérieure de Fredericton Ouverture d'un nouvel accès à la salle des machines de la piscine pour remplacer l'appareil de chauffage, de ventilation et de climatisation, remplacer le ventilateur et installer de nouvelles commandes. 60 000 $ 15 000 $ Infrastructures récréatives extérieures - Fredericton Conversion des terrains de sport existants en terrains de pickleball à l'école Nasis Middle School à Fredericton. 120 000 $ 30 000 $ Nouvelles installations sportives extérieures - Fredericton Aménagement de nouveaux terrains de volleyball extérieurs autour de la place Scotiabank/Willie O'Ree. 240 000 $ 60 000 $ Renouvellement du terrain de sports extérieur - Fredericton Conversion d'un ancien terrain de baseball (terrain arrière de Marysville) en un nouveau terrain de niveau Bantam, y compris la réfection du terrain pour répondre aux besoins des Bantam, ainsi que l'ajout de dispositifs d'éclairage, de clôtures, de gradins et d'abris. 340 000 $ 85 000 $ Rénovations du poste de police - Fredericton Rénovation de l'espace intercalaire pour fermer le hall d'entrée de la gare afin d'améliorer la sécurité, l'intimité et de créer plus d'espace utilisable. Les travaux viseront les planchers, les murs, la finition, la climatisation et les gicleurs. 220 000 $ 55 000 $ Prolongement du trottoir et des connexions de lotissements Construction de trottoirs et de connexions de lotissements pour fournir un accès toute l'année aux installations piétonnières et à l'infrastructure de transport actif. 200 000 $ 50 000 $ Amélioration de la sécurité du transport Six projets d'infrastructure de transport dans la ville pour l'amélioration progressive du réseau de transport et pour augmenter la sécurité et la fiabilité. 240 000 $ 60 000 $ Diverses réparations de toitures - Fredericton Couverture et recouvrement de divers bâtiments identifiés lors d'une inspection de printemps, dont l'hôtel de ville. Le projet prolongera la durée de vie des toits des bâtiments et réduira la nécessité d'un remplacement complet. 120 000 $ 30 000 $

