Les résidents des Territoires du Nord-Ouest profitent d'investissements dans deux nouvelles centrales électriques et d'une installation hydroélectrique modernisée

YELLOWKNIFE, le 30 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans l'infrastructure énergétique des régions rurales et nordiques contribuent à faire croître les économies locales, à bâtir des collectivités plus fortes et plus inclusives, ainsi qu'à fournir aux résidents du Nord des sources d'énergie plus sûres et plus propres.

Les résidents de Fort Smith, de Hay River, de la Première Nation K'atl'odeeche, de Fort Resolution, d'Enterprise, de Fort Simpson et de Lutsel K'e profiteront de la modernisation de trois centrales électriques locales qui fourniront aux collectivités des sources d'énergie nouvelles ou améliorées. Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et l'honorable Wally Schumann, ministre de l'Infrastructure et ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement des Territoires-du Nord-Ouest ont annoncé le financement de trois projets destinés à améliorer la production d'électricité dans les Territoires.

Le premier projet est la centrale hydroélectrique Taltson, qui fait l'objet d'une rénovation majeure visant à moderniser ses installations, notamment divers composants hydroélectriques, mécaniques et électriques. Le projet accroîtra la fiabilité de l'installation hydroélectrique Taltson, ce qui contribuera à éviter les pannes d'électricité imprévues. Le projet est distinct des activités de planification de projet et de consultation auprès des Autochtones annoncées le 23 janvier 2019.

Le second projet concerne la production d'électricité au gaz naturel liquéfié (GNL) à Fort Simpson. Le projet offrira une solution permettant de remplacer le recours au diesel dans la collectivité grâce à l'installation d'une nouvelle centrale au GNL. Le projet créera une collectivité plus propre et plus verte en fournissant une source d'énergie plus efficace et plus fiable.

Le troisième projet est une nouvelle centrale au diesel à Lutsel K'e. La centrale au diesel actuelle approche de la fin de sa durée de vie utile. Elle sera remplacée par une nouvelle centrale plus efficace qui sera située à l'écart du centre de la collectivité. Le projet aidera à résoudre les problèmes de fiabilité et de sécurité énergétique dans la région.

Le gouvernement du Canada verse plus de 37,8 millions de dollars pour ces trois projets et la Northwest Territories Power Corporation, plus de 12,6 millions de dollars. Les projets sont financés par le volet des infrastructures vertes et le Fonds pour l'énergie dans l'Arctique, dans le cadre du plan d'infrastructure du gouvernement du Canada, Investir dans le Canada, lequel appuie la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et fournit une énergie plus efficace et plus fiable dans le Nord.

« Les infrastructures sont la pierre angulaire de collectivités fortes et résilientes. La construction de deux centrales et la rénovation d'une centrale existante fourniront à ces collectivités des sources d'énergie efficaces et fiables, protégeant l'environnement et le bien-être des gens du Nord pour de nombreuses années. »

François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les résidents du Nord dépendent d'un approvisionnement énergétique sûr, abordable et durable pour alimenter leurs maisons, leurs industries et leurs entreprises. Investir dans le projet de gaz naturel liquéfié de Fort Simpson, le projet de centrale diesel de Lutsel K'e et le projet de modernisation hydroélectrique de Taltson appuieront la vision énoncée dans la stratégie énergétique pour 2030 du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour un réseau énergétique sûr, abordable et durable. »

Wally Schumann, ministre de l'Infrastructure

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada injecte plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures écologiques et les infrastructures sociales, les routes de commerce et le transport, et dans les collectivités rurales et du Nord du Canada .

, le gouvernement du injecte plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures écologiques et les infrastructures sociales, les routes de commerce et le transport, et dans les collectivités rurales et du Nord du . Deux milliards de dollars de ce financement servent à appuyer des projets d'infrastructure répondant aux besoins particuliers des collectivités rurales et nordiques tels que les installations destinées à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique, afin de promouvoir la sécurité énergétique dans les Territoires.

Quatre milliards du financement sont réservés à des projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Le financement de ces projets est conditionnel et ne sera accordé que si le Canada est convaincu que l'obligation de consulter les groupes autochtones est respectée.

Document d'information

Les résidents des Territoires du Nord-Ouest profitent d'un investissement dans deux nouvelles centrales électriques et d'une installation hydroélectrique modernisée

Un cofinancement fédéral et territorial dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera trois projets dans les Territoires du Nord-Ouest qui fourniront aux collectivités des sources d'énergie nouvelles ou améliorées.

Le gouvernement du Canada investit dans ces projets plus de 37,8 millions de dollars dans le cadre du volet des infrastructures vertes (VIV) et du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique (FEA). La Northwest Territories Power Corporation verse plus de 12,6 millions de dollars.

Le financement de ces projets est conditionnel et ne sera accordé que si le Canada est convaincu que l'obligation de consulter les groupes autochtones est respectée.

Données sur les projets





Nom du projet Bénéficiaire final Fonds Détails du projet Financement fédéral Autre financement Installation hydroélectrique Taltson- Rénovation majeure Northwest Territories Power Corporation VIV Rénovation de divers composants hydroélectriques, mécaniques et électriques de l'installation hydroélectrique Taltson existante. Les actifs de l'installation arrivent à la fin de leur durée de vie utile et doivent être remplacés. 17 820 000 $ 5 940 000 $ Fort Simpson Liquefied Natural Gas (LNG) Power Generation Northwest Territories Power Corporation FEA Installation de nouvelles génératrices au gaz naturel liquéfié (GNL) à Fort Simpson. 11 250 000 $ 3 750 000 $ Nouvelle centrale diesel de Lutsel K'e Northwest Territories Power Corporation AEF Remplacement de la centrale électrique actuelle qui arrive à la fin de sa durée de vie utile. Le projet comprendra l'installation d'une nouvelle centrale électrique diesel dans un endroit éloigné du centre de la collectivité afin de réduire le bruit et la pollution atmosphérique. 8 775 000 $ 2 925 000 $

