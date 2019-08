Les résidents de Wabush, Labrador profiteront d'infrastructures publiques améliorées

WABUSH, NL, le 30 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnait que les investissements stratégiques dans des routes modernes et efficaces, dans des services d'égout et d'aqueduc fiables, ainsi que dans les infrastructures récréatives jouent un rôle essentiel pour soutenir des collectivités dynamiques, en plus de créer de bons emplois qui aident à faire croître la classe moyenne.

Yvonne Jones, député de Labrador, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui un financement pour un projet d'infrastructure publique à Terre-Neuve-et-Labrador.

Ce projet comprend la restructuration et la réfection des revêtements des routes, le remplacement des bordures et des trottoirs, ainsi que le remplacement des égouts pluviaux existants, de sorte que plus de 1900 résidents puissent bénéficier d'infrastructures améliorées et sécuritaires.

Le gouvernement de Canada consacre plus de 448 000 de dollars dans le cadre du Fonds des petites collectivités. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador consacre un financement de plus de 448 000 et la municipalité de Wabush allouera plus de 897 000 de dollars au projet.

Citations

«Les collectivités en croissance comme Wabush sont des endroits où les familles sont actives et doivent pouvoir se rendre en toute sécurité au travail, à l'école et à d'autres activités. On effectue des investissements importants dans des projets de routes, d'infrastructures de loisirs et d'approvisionnement en eau afin que les résidents puissent vivre, travailler et élever leur famille dans un environnement sécuritaire. »

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

De cette somme, plus de 10,1 milliards de dollars seront consacrés à des projets visant le commerce et le transport, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements complètent la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial qui vise à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'œuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

