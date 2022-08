TRURO, NS, le 12 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Dave Ritcey, député provincial de Truro--Bible Hill--Millbrook--Salmon River, et Bill Mills, maire de la Ville de Truro, ont annoncé un financement pour la modernisation du Club athlétique amateur de Truro, de l'installation sportive polyvalente et de l'installation de baseball senior.

Le financement sera utilisé afin de mettre à niveau et diviser le terrain actuel du Club athlétique amateur de Truro (TAAC) en deux différents endroits. L'emplacement actuel du TAAC sera modernisé pour inclure un terrain multisports pour toutes les conditions météorologiques et une piste de course synthétique à huit voies avec des zones de lancement qui respectent la réglementation, ce qui fournira aux athlètes et aux joueurs occasionnels une installation d'entraînement de qualité.

Le terrain de baseball pour aînés actuel sera déplacé pour en améliorer l'accessibilité et les installations seront bonifiées pour qu'elles reflètent les normes pour un terrain de baseball de qualité de championnat. Ce projet améliorera la qualité de l'infrastructure communautaire et récréative pour les résidents de Truro et la plus vaste collectivité de Colchester.

Le gouvernement du Canada investit 3,2 millions de dollars dans le projet, alors que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse y verse plus de 2,6 millions de dollars. La Ville de Truro y consacre 500 000 $ et la municipalité du Comté de Colchester fournit 350 000 dollars. Le soutien communautaire dépasse 2 millions de dollars.

"En tant qu'ancien athlète, j'ai participé à des compétitions au Truro Amateur Athletic Club (TAAC) et je sais à quel point il est important pour Truro et les environs. Je suis très heureux que notre gouvernement investisse dans la revitalisation du TAAC afin que les résidents locaux puissent profiter de cette formidable installation sportive polyvalente pour les années à venir. "

Kody Blois, député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Club athlétique amateur de Truro fait partie de la communauté de Truro depuis plus de 120 ans. Grâce à cet investissement, les familles qui utilisent les terrains vivront de meilleures expériences et nous améliorons l'accessibilité afin que les gens de tous âges et ayant des capacités variées puissent profiter des installations accessibles dont ils ont besoin pour vivre une vie active et saine. »

Dave Ritcey, député provincial de Truro--Bible Hill--Millbrook--Salmon River, au nom de l'honorable Pat Dunn, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine

« Ce projet n'aurait pas vu le jour sans le dynamisme et le soutien de la TAAC Revitalization Society et de nombreux membres généreux de la communauté. Ces installations nouvelles et revitalisées seront monumentales pour le sport et les loisirs dans la ville de Truro et dans toute la région de Colchester. »

Bill Mills, maire de la Ville de Truro

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des 6 dernières années, plus de 964 millions de dollars du Plan Investir dans le Canada ont servi à financer des projets d'infrastructures récréatives dans tout le pays.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 464 millions de dollars dans plus de 140 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi plus de 464 millions de dollars dans plus de 140 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

