Les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront de services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées améliorés

FORTUNE, NL, le 30 août 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador investissent dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leur famille d'avoir accès à des services fiables d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Aujourd'hui, Scott Simms, député de Coast of Bays-Central-Notre Dame, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Lisa Dempster, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement de Terre-Neuve-et-Labrador, ont annoncé le financement de quatre projets d'infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Les projets comprennent l'amélioration du bâtiment de puits de pompage à St. Alban's; la remise en état complète ou le remplacement de conduites d'égout, 16 raccordements au service et l'installation d'une nouvelle fosse septique à Leading Tickles; l'installation d'une nouvelle conduite d'eau principale dans la municipalité de Fortune, ainsi qu'une étude sur les égouts sanitaires à Botwood pour aider la collectivité à planifier ses besoins futurs.

Le gouvernement du Canada allouera plus de 420 000 $ à ces projets. Le gouvernement de Terre‑Neuve‑et-Labrador leur consacrera plus de 497 000 $, tandis que les quatre municipalités fourniront plus de 102 000 $.

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de grande qualité pour bâtir des collectivités canadiennes saines où il fait bon vivre. Nous sommes fiers de travailler avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, ses municipalités et la Première Nation Miawpukek pour appuyer l'amélioration des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, et pour veiller à ce que les résidents puissent vivre, travailler et élever leur famille dans un environnement sécuritaire. »

Scott Simms, député de Coast of Bays-Central-Notre Dame, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador travaille dans le but de bâtir des collectivités sûres et durables. Nos investissements dans des projets d'infrastructures communautaires comme ceux de Botwood, Fortune, Leading Tickles et St. Alban's permettent d'améliorer les réseaux d'aqueduc et d'égout, ainsi que les services offerts aux résidents, aux entreprises et aux visiteurs. »

L'honorable Lisa Dempster, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement, Terre-Neuve-et-Labrador

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial de 2 ans visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'œuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront de services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées améliorés

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera des projets d'infrastructure dans les collectivités de Leading Tickles, Fortune, Botwood et St. Alban's, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le gouvernement du Canada investit plus de 420 000 $ dans ces projets. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador leur consacre plus de 497 000 $. Les municipalités concernées fourniront au total plus de 102 000 $.

Project Information:

Lieu Catégorie Nom du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Municipalité de Leading Tickles Eaux usées Amélioration des égouts sanitaires sur le chemin Circular 150 140 $ 187 675 $ 37 535 $ Municipalité de Fortune Eau potable Égout et aqueduc sur la rue Hayter 102 764 $ 174 728 $ 30 832 $ Municipalité de Botwood Eaux usées Étude de 2017 sur les égouts sanitaires 51 465 $ 41 172 $ 10 293 $ Municipalité de St. Alban's Eau potable Amélioration du bâtiment de puits de pompage 117 553 $ 94 043 $ 23 511 $

