NORTH RUSTICO, PE, le 10 juill. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. La pandémie de COVID-19 n'a toutefois pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a eu des répercussions marquées sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, l'honorable Wayne Easter, député de Malpeque, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Brad Trivers, ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage continue de l'Île-du-Prince-Édouard, et Heather McKenna, mairesse de North Rustico, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction d'un nouvel aréna et centre de mieux-être à North Rustico. Bobby Morrissey, député d'Egmont, et l'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard, étaient également présents.

Le projet consiste à remplacer l'aréna North Star âgé de cinquante ans par un aréna et centre de mieux-être écoénergétique. La nouvelle superstructure d'acier abritera une surface de glace olympique équipée d'un système d'éclairage DEL à gradation et de dispositifs de sécurité à la fine pointe. La nouvelle installation comprendra également un centre de remise en forme et une piste de marche. L'accessibilité sera améliorée grâce à de nouvelles toilettes, mieux conçues, et à un ascenseur. Le nouveau centre permettra d'offrir aux résidents de North Rustico et des environs un large éventail d'activités sportives et récréatives, en plus de multiplier les possibilités d'accueillir des événements de grande envergure.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,8 millions de dollars pour ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit plus de 3,1 millions de dollars, tandis que la contribution de la municipalité s'élève à plus de 2,9 millions de dollars.

Il s'agit de la première d'une série d'annonces de projets importants qui seront faites dans toute la province au cours des prochaines semaines. Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard collaborent pour soutenir l'emploi, améliorer les collectivités et renforcer la confiance, tout en relançant la croissance économique de manière sécuritaire et durable.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de loisirs modernes et accessibles pour créer des collectivités saines, inclusives et résilientes. Le nouveau centre sera un lieu où les résidents de North Rustico peuvent se réunir et rester actifs, et il favorisera un avenir vert pour les générations à venir. Le plan d'infrastructure du Canada investit dans des milliers de projets, crée des emplois à travers le canada et bâtit des collectivités plus fortes. »

L'honorable Wayne Easter, député de Malpeque, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est une formidable occasion pour la Ville de North Rustico et ses environs. Les installations sportives et les centre de mieux-être communautaires sont particulièrement importants pour la santé et le bien-être de nos collectivités rurales et pour les insulaires qui y vivent. Nous sommes déterminés à soutenir les collectivités insulaires, et nous réjouissons à l'idée de la collaboration de tous les ordres de gouvernement visant à appuyer le rêve de North Rustico de construire une installation moderne plus écoénergétique et durable. Quand nous investissons dans les collectivités, nous investissons dans les gens. »

L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« La Ville de North Rustico croit fermement que c'est là une formidable occasion de réelle collaboration entre tous les ordres de gouvernement, les Jeux du Canada de 2023, les entreprises et les commerces locaux, les organisations locales et tous les résidents des treize collectivités concernées pour faire de notre concept et de notre vision une réalité. Cela se traduira par des possibilités et des retombées économiques innombrables pour les régions rurales de l'Île-du­­-Prince-Édouard. »

Heather McKenna, mairesse de North Rustico

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Dans l'ensemble de l'Île-du-Prince-Édouard, le gouvernement du Canada a investi plus de 324 millions de dollars dans plus de 120 projets d'infrastructures dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Liens connexes

Ressources du gouvernement du Canada - Maladie à Coronavirus (COVID 19) :

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/pe-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-949-1759, [email protected] ; Jill Edwards, Agente principale des communications, Ministère des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, 902-213-3059, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca