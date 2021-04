NEGUAC, NB, le 16 avril 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour tous les ordres de gouvernement. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

Aujourd'hui, Pat Finnigan, député de Miramichi-Grand Lake, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Georges R. Savoie, maire de la Municipalité de Neguac, ont annoncé le financement d'importants travaux visant à améliorer le Sportplex de Neguac.

Le projet consiste à effectuer d'importants travaux de rénovation au Sportplex, ce qui comprend l'installation d'une nouvelle membrane de toit et l'isolation des murs extérieurs. De plus, toutes les portes du Sportplex seront remplacées, les systèmes électriques et d'alarme seront améliorés, et un nouveau système de ventilation sera installé. Ces importantes améliorations permettront aux résidents de Neguac et des environs d'avoir accès à des installations modernes où ils pourront pratiquer des activités de loisirs pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La Municipalité de Neguac et les collectivités voisines fourniront le reste du financement, soit 280 000 $.

« L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour les résidents de Neguac. Grâce à ces rénovations, le Sportplex sera une installation moderne et bien entretenue où les résidents pourront se retrouver et pratiquer ensemble des activités physiques. Le gouvernement du Canada comprend qu'il est important d'investir dans nos collectivités, surtout pendant la pandémie de COVID-19. Des projets comme ceux-ci aideront à créer des collectivités plus fortes et plus résilientes d'un océan à l'autre. »

Pat Finnigan, député de Miramichi-Grand Lake, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce du gouvernement fédéral d'aujourd'hui est importante pour maintenir notre aréna régional fonctionnel et permettre à de nombreuses personnes jeunes et plus âgées de pratiquer un sport et de se maintenir en meilleure santé. »

Georges R. Savoie, maire de la Municipalité de Neguac

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 557 millions de dollars dans 308 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

