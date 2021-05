MUNICIPALITÉ DE MULGRAVE, NS, le 19 mai 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide ciblée pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les deux gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités rurales, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Transport actif, au nom de l'honorable Brendan Maguire, ministre des Affaires municipales, et Ron Chisholm, maire de la Municipalité de Mulgrave, ont annoncé l'octroi d'un financement supplémentaire et le début des travaux pour la construction d'une nouvelle station de traitement des eaux usées dans la municipalité de Mulgrave.

La construction de la nouvelle station de traitement des eaux usées de la municipalité de Mulgrave, initialement annoncée au cours de l'été 2019, a été interrompue en raison en raison des difficultés financières engendrées par la pandémie de COVID-19. Cependant, grâce à une augmentation récente du financement fédéral, les résidents peuvent maintenant s'attendre à ce que la construction commence dans les prochains mois.

La collectivité profitera de la nouvelle installation et des améliorations qui en découleront grâce à l'augmentation de la capacité de gérer et de traiter les eaux usées et les eaux pluviales, ce qui permettra de réduire les déversements dans les cours d'eau se trouvant à proximité.

Le gouvernement du Canada investit une somme additionnelle de 1,4 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN) du programme Investir dans le Canada, pour un investissement total de 4 402 538 $. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse alloue plus de 2,4 millions de dollars au projet, tandis que la contribution de la Municipalité de Mulgrave s'élève à plus de 489 000 $.

« Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement prend des mesures énergiques et rapides pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, stabiliser notre économie et soutenir les collectivités d'un océan à l'autre. Je suis heureux d'annoncer que nous investissons un montant supplémentaire de 1,4 million de dollars pour soutenir la construction de cet important projet d'infrastructure verte. La nouvelle station de traitement des eaux usées est essentielle pour assurer le bien-être de nos familles, de nos collectivités et de notre environnement pour les générations à venir. »

Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« La province est heureuse de faire équipe avec le gouvernement fédéral et de contribuer à la construction de cette station de traitement des eaux usées indispensable. Ce financement peut aider à alléger ce fardeau, ce qui signifie que les améliorations nécessaires aux immobilisations peuvent être effectuées plus rapidement. La nouvelle station permettra à Mulgrave de demeurer sécuritaire, saine et durable sur le plan environnemental pendant de nombreuses années. »

L'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Transport actif, au nom de l'honorable Brendan Maguire, ministre des Affaires municipales

« Nous sommes très heureux du soutien financier accordé par le gouvernement fédéral et la province pour cette nouvelle station de traitement des eaux usées. Nous avons hâte de commencer les travaux de construction de la nouvelle station, qui nous permettra d'assurer la santé et la sécurité de notre collectivité. »

Ron Chisholm, maire de la Municipalité de Mulgrave

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques afin de développer les économies locales, d'améliorer l'intégration sociale, de mieux protéger la santé et l'environnement des collectivités rurales et nordiques, et d'améliorer la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 832 millions de dollars dans 206 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

