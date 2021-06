MONCTON, NB, le 25 juin 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour le gouvernement du Canada et la Ville de Moncton. Les investissements dans les infrastructures locales pendant cette période sans précédent aideront à créer des emplois, à favoriser la croissance économique et à rendre nos collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Riverview--Dieppe, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Dawn Arnold, mairesse de la Ville de Moncton, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour dix projets visant à soutenir les infrastructures vertes et communautaires à Moncton.

Les résidents de Moncton bénéficieront de la construction du sentier Panacadie à côté de l'allée Andrew, le long du marais jusqu'à la piscine/au parc East End, à l'angle des rues Botsford et St. George. On effectuera également des travaux sur le sentier du parc naturel d'Irishtown afin d'améliorer ses éléments structurels.

On modernisera et améliorera les infrastructures de divers parcs. On reconstruira entre autres la zone inférieure du parc du Centenaire et le pont du sentier Bayou dans le parc Mapleton, et on ajoutera un court de tennis dans le parc Lewisville. De plus, on améliorera les parcs René-Arthur-Fréchet et Victoria afin d'offrir un environnement plus agréable et de réduire l'effet d'îlot thermique urbain.

Les investissements permettront également de construire des toilettes accessibles au centre-ville afin de répondre aux besoins des personnes vulnérables, des visiteurs et de ceux qui ont besoin d'y avoir accès après les heures normales. On financera également l'amélioration du système de CVC du Seniors Centre, et on réparera la toiture du Colisée de Moncton pour que l'installation puisse rester en bon état pendant de nombreuses années.

Ces projets permettront d'améliorer l'accès à des infrastructures durables et inclusives pour les résidents de Moncton, ainsi que de favoriser l'adoption d'un mode de vie sain et actif pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4 millions de dollars dans ces dix projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution de la Ville de Moncton s'élève à plus de 1 million de dollars.

« Le gouvernement du Canada prend des mesures énergiques et rapides pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, stabiliser notre économie et soutenir les collectivités partout au pays. Ces améliorations permettront aux résidents de Moncton de pratiquer des activités extérieures en toute sécurité et de prolonger la durée de vie des infrastructures municipales. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Riverview--Dieppe, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'importance des infrastructures municipales a pris toute son ampleur pendant la pandémie de COVID-19. Cette contribution du gouvernement fédéral est essentielle pour nous permettre d'améliorer les parcs, les sentiers et les espaces verts de Moncton, dont nous profitons avec joie au sortir de cette période difficile. »

Dawn Arnold, mairesse de la Ville de Moncton

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir les projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 565 millions de dollars dans 311 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 565 millions de dollars dans 311 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

Nom du projet Détails du projet Financement fédéral Financement municipal Toit de l'aréna - Moncton Les réparations au toit du Colisée, au-dessus des salles d'expositions et de la billetterie, prolongeront la durée de vie utile de l'installation. 240 000 $ 60 000 $ Parc du Centenaire : Reconstruction de la zone inférieure - Moncton Remplacement du pont, construction d'un nouveau sentier à usages multiples, réaménagement du terrain de basketball et de l'infrastructure électrique pour permettre à la zone inférieure de mieux résister aux inondations. 1 280 000 $ 320 000 $ Toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite au centre-ville de Moncton Construction de deux toilettes accessibles en tout temps aux personnes à mobilité réduite au centre-ville de Moncton pour répondre aux besoins des personnes vulnérables, des visiteurs au centre-ville et des personnes qui ont besoin d'accéder aux toilettes après les heures. 200 000 $ 50 000 $ Amélioration des sentiers du parc naturel d'Irishtown - Moncton Reconstruction d'environ 1,5 km de sections de sentiers pédestres, remplacement de ponceaux et excavation de fossés ainsi que reconstruction de sections où le sol est en mauvais état pour fournir un soutien structurel et gérer les eaux pluviales. 160 000 $ 40 000 $ Parc Mapleton : Remplacement du pont du sentier Bayou Construction du nouveau pont du sentier Bayou et resurfaçage d'environ 200 mètres du sentier pour offrir un plus grand support structurel pour le transport actif et les personnes qui utilisent le sentier à l'année à des fins récréatives. 120 000 $ 30 000 $ Parc Lewisville - Moncton Rajeunissement du parc Lewisville Park, installation de nouvelles infrastructures de jeux, restauration des terrains sportifs existants et ajout de structures pour les planchistes dans une section du parc et améliorations à l'aménagement paysager. 520 000 $ 130 000 $ Sentier Panacadie, phase 1 - Moncton Construction d'une jonction de sentier partant du secteur riverain de Moncton, contournant les terres humides, jusqu'au chemin Lewisville. Le sentier Panacadie est une artère importante du réseau de sentiers de la ville. La phase 1 comprendra la construction de la section près de l'allée Andrew, le long du marais jusqu'à la piscine et le parc du quartier est, puis jusqu'à l'intersection des rues Botsford et St. George, y compris une promenade de bois, une surface en pierre concassée, des arbres d'ombrage, un abri/belvédère pour offrir de l'ombre, du mobilier d'extérieur et de l'éclairage. 880 000 $ 220 000 $ Parc René-Arthur Fréchet Amélioration du parc, notamment par l'ajout d'arbres, de sentiers, de mobilier d'extérieur et de panneaux de signalisation, afin de créer un environnement plus agréable pour les cyclistes, les piétons et les personnes assises, ainsi que pour réduire l'effet d'îlot thermique urbain. 200 000 $ 50 000 $ Rénovation du centre pour personnes âgées Amélioration du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l'air actuel pour passer d'un chauffage électrique à une thermopompe à débit de réfrigérant variable, y compris l'ajout de diffuseurs dans la pièce, de conduits et de tuyaux. 200 000 $ 50 000 $ Parc Victoria - Moncton Amélioration des sentiers et du mobilier du parc, resurfaçage des sentiers et remplacement des treillis pour fournir un environnement sécuritaire et confortable pour les résidents. 213 568 $ 53 392 $

