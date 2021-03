Les résidents de la Saskatchewan profiteront d'améliorations aux installations de loisirs, aux infrastructures d'eau et aux ponts

REGINA, SK, le 9 mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et la Saskatchewan travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement. Les investissements dans les infrastructures de la Saskatchewan en cette période exceptionnelle offrent la possibilité de rendre les collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, et l'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 33 millions de dollars pour 26 projets en Saskatchewan.

Les projets d'infrastructure de loisirs comprennent un nouveau parc et un jardin communautaire dans le village de Craven. Ce projet, ainsi que les améliorations apportées aux arénas, aux piscines, aux terrains de jeux et aux centres communautaires partout en Saskatchewan, permettra aux résidents de profiter de programmes et de services, et de promouvoir un mode de vie sain. Dans la municipalité rurale de Porcupine no 395 et la municipalité rurale de Preeceville no 334, on remplacera des ponts ruraux afin de renforcer la capacité de transport des biens et des services sur le réseau de transport local. En outre, d'importantes améliorations des réseaux d'approvisionnement en eau et d'égout dans la ville de Hudson Bay et le village d'Edenwold contribueront à protéger la santé des résidents et l'environnement.

Fournir des infrastructures fiables et durables aux collectivités constitue une priorité commune pour les deux gouvernements. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit plus de 21 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Saskatchewan alloue plus de 12 millions de dollars aux projets.

Tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour la population de la Saskatchewan afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province.

« Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour aider à créer des emplois et soutenir notre économie. Ces projets en Saskatchewan permettront d'améliorer l'accès aux installations collectives comme les terrains de jeux et les piscines, d'améliorer les réseaux d'égout et de fournir des services d'approvisionnement en eau fiables et efficaces. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Jim Carr, représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Notre gouvernement provincial est fier de jouer un rôle dans ces initiatives d'infrastructure en investissant plus de 12 millions de dollars qui les aideront à passer de la planche à dessin à la réalité. Ces projets améliorent le système de transport rural, les installations d'eau et récréatives, créent des emplois, améliorent la qualité de vie et renforcent la Saskatchewan. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructures vertes.

De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

De ce montant, 2 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Infrastructure Canada a investi plus de 721 millions de dollars dans plus de 400 projets d'infrastructure en Saskatchewan dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Les résidents de la Saskatchewan profiteront d'améliorations aux installations de loisirs, aux infrastructures d'eau et aux ponts

Un financement est alloué à 26 projets d'infrastructure en Saskatchewan dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement du Canada investit plus de 21 millions de dollars dans ces projets et le gouvernement de la Saskatchewan, plus de 12 millions de dollars. Les contributions des bénéficiaires à leurs projets respectifs s'élèvent à plus de 12 millions de dollars. Au total, cela représente un investissement combiné de plus de 46 millions de dollars dans les infrastructures. Les bénéficiaires du financement sont responsables de tous les coûts supplémentaires des projets.

Projets d'infrastructures récréatives financés dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques

Lieu Nom du

projet Renseignements

sur le projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal / autre Première Nation de Big River Projet de construction d'un aréna dans la Première Nation de Big River Construction d'un nouvel aréna et des équipements connexes liés à une école secondaire. 7 101 750 $ S/O 2 367 250 $ Ville de Flin Flon Amélioration de la sécurité d'un terrain de jeu dans la ville de Flin Flon Diverses améliorations de l'espace et remplacement de l'équipement de l'aire de jeux et remise en état de la patinoire extérieure. 31 720 $ 26 431 $ 21 149 $ Ville de Weyburn Centre récréatif et culturel de Weyburn



Installations hors contrat Construction de nouveaux équipements liés au hockey, au football et à d'autres activités de loisirs. 500 712 $ 417 218 $ 333 850 $ Village nordique de Denare Beach Projet de revitalisation du centre de hockey de la collectivité du village nordique de Denare Beach Agrandissement de la surface de la glace extérieure pour créer un anneau de patinage autour de la surface de patinage principale, ce qui permettra aux gens de jouer au hockey ou de patiner en même temps. 31 000 $ 25 831 $ 20 669 $ Ville d'Ogema Rénovation de la piscine de l'autorité du parc régional d'Ogema Remplacement de la piscine extérieure existante. 330 760 $ 275 606 $ 220 534 $ Village touristique de Big Shell Projet de terrain de jeu du comité des loisirs du village touristique de Big Shell Construction d'un terrain de jeux près de la plage. 24 800 $ 20 665 $ 16 535 $ Ville d'Assini-boia Complexe récréatif de la ville et du district d'Assiniboia Remplacement l'aréna existant, construit en 1956, par une nouvelle installation polyvalente qui comprendra un centre pour adolescents, une patinoire pleine grandeur, une piste de marche, une salle de sport et de loisirs polyvalente, une cantine, des vestiaires et un centre d'éducation et d'interprétation de la Première Nation des Lakotas. 6 293 010 $ 5 243 651 $ 4 195 865 $ Ville de Delisle Jeux d'eau dans la ville de Delisle Installation de jeux d'eau et d'un espace vert. 123 930 $ 103 265 $ 82 631 $ Ville de Duck Lake Amélioration de l'installation Belladrome de la ville de Duck Lake Remplacement du toit, amélioration de l'espace cuisine, installation de drains et ajout de salles de bain accessibles en fauteuil roulant. 101 824 $ 84 845 $ 67 891 $ Ville d'Eston Amélioration de la piscine Lions de la ville d'Eston Modernisation des installations existantes, y compris les vestiaires, les toilettes, le revêtement de sol de la piscine et les travaux connexes. 23 700 $ 19 748 $ 15 802 $ Ville de Hague Amélioration de la surface au sol de l'aréna de la ville de Hague Installation d'un plancher en béton et des systèmes de chauffage/refroi-dissement connexes pour la surface de glace existante. 486 000 $ 404 960 $ 324 040 $ Ville de Hudson Bay Renouvelle-ment/rempla-cement de la piscine à Hudson Bay Renouvellement du bassin existant, qui est en fin de vie utile, et exécution de travaux connexes. 639 120 $ 532 547 $ 426 133 $ Ville de Lanigan Projet de parc aquatique de la ville et du district de Lanigan Remplacement de la piscine communautaire existante par un nouveau parc aquatique qui comprendra une piscine, des jeux d'eau et d'autres équipements. 1 111 700 $ 926 324 $ 741 226 $ Ville de Rosthern Ville de Rosthern - remise en état de l'aréna du centre de sports Jubilee Rénovation du plancher et de la toiture de l'aréna pour assurer la longévité de l'installation. 593 170 $ 494 259 $ 395 496 $ Village d'Abbey Remise en état du terrain de jeux du village d'Abbey Revitalisation du terrain de jeux du centre commercial et communautaire Abbey. 40 160 $ 33 463 $ 26 777 $ Village de Canwood Réfection du terrain de curling du village de Canwood Reconstruire l'abri au-dessus des 3 terrains de curling et joindre la nouvelle structure à la zone des spectateurs. 180 000 $ 149 985 $ 120 015 $ Village de Craven Village de Craven - parc et jardin communau-taire Créer un nouveau parc et un jardin communautaire avec une structure de jeu, un terrain de basket-ball pleine grandeur, un demi-terrain de football et un jardin communautaire avec un petit verger. 42 380 $ 34 964 $ 28 606 $ Village de Muenster Projet d'accessibili-té aux fauteuils roulants du conseil du centre communau-taire de Muenster Rénovation de l'entrée en supprimant les murs et en installant deux nouvelles portes, en remplaçant les mains courantes, et en installant une rampe et un ascenseur pour fauteuils roulants. 39 280 $ 32 730 $ 26 190 $ Village d'Odessa Centre communau-taire du village d'Odessa Remplacement de la salle existante par une nouvelle installation capable d'accueillir des événements locaux et régionaux. 246 016 $ 204 993 $ 164 031 $ Village de Rama Village de Rama - une nouvelle façon de jouer Installation d'une structure de jeu accessible, de tables de pique-nique accessibles, d'une balançoire et d'un banc accessibles. 24 600 $ 20 498 $ 16 402 $ Parc régional de Whitesand Parc régional de Whitesand - amélioration de la cuisine et de la cantine Rénovation de l'espace cuisine/cantine du parc régional de Whitesand. 13 200 $ 10 999 $ 8 801 $ Total - financement fédéral, provincial et

municipal/autre financement 17 978 832 $ 9 062 982 $ 9 619 893 $

Projets de gestion de l'eau et des eaux usées financés dans le cadre du volet Infrastructures vertes

Lieu Nom du projet Renseignements

sur le projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal / autre Parc provincial de Duck Mountain Modernisation du traitement des eaux usées du parc provincial de Duck Mountain Amélioration des étangs d'épuration des eaux usées existants et travaux connexes. 530 000 $ 530 000 $ S/O Ville de Hudson Bay Ville de Hudson Bay - station de relevage des eaux usées n° 1 et modernisation de la conduite principale Remplacement de la station principale de pompage des eaux usées et de la conduite de refoulement des égouts reliant la station de relevage à l'étang d'épuration des eaux usées de la ville. 1 436 000 $ 1 196 547 $ 957 453 $ Village d'Edenwold SaskWater - Edenwold - village d'Edenwold : projet de canalisation d'approvisionnement en eau potable Agrandissement du réseau régional d'eau potable existant. 966 320 $ 805 186 $ 644 294 $ Total - financement fédéral, provincial et

municipal/autre financement 2 932 320 $ 2 531 733 $ 1 601 747 $

Projets d'amélioration de ponts financés dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques

Lieu Nom du projet Renseignements

sur le projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal / autre Municipalité rurale de Porcupine no 395 Remplacement du pont Farley Remplacement du pont existant par un nouveau pont en béton préfabriqué et en acier. Les travaux comprennent le démantèlement et l'élimination de la structure existante, l'installation d'une nouvelle structure en acier/béton et l'aménagement des voies d'accès au pont. 166 650 $ 333 350 $ 1 100 000 $ Municipalité rurale de Preeceville no 334 Remplacement du pont Hinchliffe Remplacement du pont existant par un nouveau pont en béton préfabriqué et en acier. 166 650 $ 333 350 $ 450 000 $* Total - financement fédéral, provincial et

municipal/autre financement 333 300 $ 666 700 $ 1 550 000 $

* Le projet de remplacement du pont Hinchliffe de la municipalité rurale de Preeceville n° 334 est partiellement financé grâce au Fonds de la taxe sur l'essence fédéral.

