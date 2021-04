SASKATOON, SK, le 16 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Le Canada et la Saskatchewan travaillent ensemble pour assurer la santé et la sécurité, pour appuyer les familles et les entreprises et pour soutenir les économies locales. Les investissements consacrés aux infrastructures dans la région de Saskatoon au cours de cette période sans précédent sont l'occasion de rendre les installations publiques et les réseaux de services publics plus durables, d'améliorer l'environnement et la qualité de vie, et de créer des emplois à un moment où ils sont le plus nécessaires.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, représentant spécial du gouvernement du Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, et Charlie Clark, maire de la Ville de Saskatoon, ont annoncé plus de 102 millions de dollars de financement conjoint pour 11 projets d'infrastructures vertes et d'infrastructures liés à la résilience à COVID-19.

Les projets d'infrastructures vertes comprennent la modernisation des réseaux d'aqueduc et d'égout, l'amélioration de la gestion des déchets solides, l'élargissement des trottoirs ainsi qu'une nouvelle centrale solaire. Plusieurs de ces projets permettront de fournir des services fiables à long terme aux communautés locales tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Trois projets reçoivent un financement dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19. Le projet d'amélioration du sentier Meewasin permettra d'augmenter la capacité et l'accessibilité du réseau de sentiers Meewasin, qui a connu une forte hausse de fréquentation depuis le début de la pandémie. Les secteurs Kinsmen Riverfront, Downtown Core, Southwest et River Heights seront tous agrandis, et de nouveaux équipements seront ajoutés pour accroître la sécurité et le confort des visiteurs.

Fournir aux collectivités des infrastructures fiables, vertes et durables est une priorité commune des deux gouvernements. Le gouvernement du Canada investit plus de 41,1 millions de dollars dans ces 11 projets dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Dans le cas des projets pour lesquels il existe une obligation de consulter des groupes autochtones, le financement est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives à la consultation. Le gouvernement de la Saskatchewan investit plus de 34,3 millions de dollars dans ces projets. La ville de Saskatoon fournit 25,8 millions de dollars pour soutenir sept de ces projets.

« Grâce à notre collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux, nous finançons d'importants projets d'infrastructure à Saskatoon. Avec le volet Résilience à la COVID-19, nous réagissons aussi aux répercussions de la pandémie par des investissements souples et accélérés dans l'amélioration la plus rapide possible d'infrastructures clés. Le financement annoncé aujourd'hui aidera les collectivités à rebâtir en mieux, à créer des emplois et à rendre les collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Jim Carr, représentant spécial du gouvernement du Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier d'investir directement plus de 34,3 millions de dollars dans la ville de Saskatoon et ses environs. Les projets d'infrastructure comme ceux-ci protègent non seulement l'économie locale pendant qu'elle se remet des effets de la pandémie de la COVID-19, mais ils contribuent également à bâtir une province forte et en plein essor. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de Saskatchewan

« Ces investissements de plus de 100 millions de dollars arrivent à un moment crucial pour favoriser la reprise économique et aider à positionner la région de Saskatoon pour un avenir prometteur. Notre collectivité est très reconnaissante de ce soutien des gouvernements fédéral et provincial. Ces projets permettront d'améliorer nos infrastructures de base et notre capacité à fournir des services, d'aider Saskatoon à se diriger vers un avenir plus durable à faibles émissions de carbone, et de favoriser la santé et l'activité des familles. »

Charlie Clark, maire de Saskatoon

« Au nom du conseil d'administration de Meewasin, de son personnel et de l'ensemble de la communauté, nous souhaitons remercier les gouvernements provincial et fédéral pour cet investissement dans d'importantes infrastructures liées aux sentiers. Le réseau de sentiers de Meewasin est aménagé en limitant le plus possible l'impact environnemental et en respectant les normes les plus élevées en matière de sécurité et d'accessibilité. Meewasin a enregistré près de deux millions de visites en 2020, avec une demande accrue pendant la pandémie. Les améliorations prévues représentent de précieux espaces extérieurs où les membres de la communauté et les visiteurs pourront rester actifs, acquérir des connaissances sur l'environnement et profiter d'une nature qui favorise le bien-être physique et mental.

Colin Tennent, président du conseil d'administration de l'Autorité de la vallée de Meewasin

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. En Saskatchewan , le gouvernement du Canada a investi plus de 773 millions de dollars dans plus de 450 projets d'infrastructure depuis 2015 dans le cadre du Plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Document d'information : Les résidents de la région de Saskatoon vont bénéficier de projets d'amélioration d'infrastructures liées à l'eau, aux eaux usées et à la gestion des déchets solides, ainsi que d'autres projets d'infrastructures communautaires et d'infrastructures vertes

Un financement accordé dans le cadre du plan Investir dans le Canada permettra de soutenir 11 projets d'infrastructure dans la région de Saskatoon. Le gouvernement du Canada investit plus de 41,1 millions de dollars dans ces projets, et le gouvernement de la Saskatchewan, plus de 34,3 millions. La ville de Saskatoon verse 25,8 millions de dollars pour appuyer sept de ces projets. Les projets restants sont financés par d'autres bénéficiaires. Au total, cet investissement combiné dans les infrastructures s'élève à plus de 102 millions de dollars. Les bénéficiaires du financement assumeront les coûts supplémentaires du projet.

Projets financés dans le cadre du volet Infrastructures vertes, notamment des projets liés à l'eau potable, aux eaux usées, à la gestion des déchets solides, à l'adaptation aux changements climatiques et à l'atténuation des catastrophes, au transport actif et à l'énergie propre

Titre du projet et

promoteur Description du

projet Contribution

fédérale Contribution

provinciale Contribution

municipale Jumelage des conduites de refoulement de la station d'épuration des eaux usées North 40 de la ville de Saskatoon Construction de deux nouvelles conduites de refoulement pour acheminer les biosolides vers la station de traitement des biosolides North 40 de la ville de Saskatoon. 12 680 000 $ 10 565 610 $ 8 454 390 $ Installation de récupération dans la ville de Saskatoon Construction d'une installation de récupération et de transfert des déchets. 7 800 000 $ 6 499 350 $ 5 200 650 $ Station de relèvement Spadina de la ville de Saskatoon Construction d'une nouvelle station de relèvement parce que celle existante est à la fin de sa vie utile. 7 200 000 $ 5 999 400 $ 4 800 600 $ Stratégie de drainage du quartier Montgomery Place, ville de Saskatoon Construction d'environ huit kilomètres de fossés de drainage et d'ouvrages de franchissement pour améliorer le drainage de surface et réduire le risque d'inondation dans le quartier Montgomery Place. 3 200 000 $ 2 666 400 $ 2 133 600 $ Agrandissement du site de valorisation des gaz d'enfouissement de la ville de Saskatoon Réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l'enfouissement grâce à l'amélioration du système de captage et de torchage des gaz d'enfouissement et à l'agrandissement de la centrale électrique. 3 200 000 $ 2 666 400 $ 2 133 600 $ Plan de transport actif et prolongement de trottoirs dans la ville Saskatoon Construction d'environ huit kilomètres de trottoirs dans des secteurs où la circulation piétonne est dense afin de corriger les lacunes dans le réseau de trottoirs. 2 000 000 $ 1 666 500 $ 1 333 500 $ Centrale solaire en réseau dans la ville de Saskatoon Construction d'une centrale de production d'énergie solaire qui sera branchée au réseau d'éclairage et d'électricité de Saskatoon afin d'aider à réduire les gaz à effet de serre produits par la collectivité. 1 400 000 $ 1 166 550 $ 933 450 $ SaskWater, remplacement de la canalisation d'eau potable de Saskatoon East Remplacement de trois kilomètres de canalisation d'eau potable afin de continuer de fournir un service fiable et viable aux collectivités d'Allan, de Bradwell, de Clavet, d'Elstow, de la MR de Blucher et de la MR Corman Park ainsi qu'à 21 groupes de services d'eau ruraux, notamment Lost River Utility, Highway 41 Water Utility et Dundurn Rural Water Utility. 1 341 600 $ 1 117 888 $ 894 512 $ Total du financement fédéral, provincial et municipal 38 821 600 $ 32 348 098 $ 25 884 302 $

Projets financés dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19

Titre du projet et

promoteur Description du

projet Contribution

fédérale Contribution

provinciale Contribution du

promoteur Améliorations au sentier Meewasin - autorité de la vallée de Meewasin Ajout de nouveaux sentiers, de bancs, de tables de pique-nique, de panneaux d'interprétation et d'ouvrages connexes afin d'accroître la sécurité, la capacité et l'accessibilité. 2 202 800 $ 1 835 483 $ 1 468 717 $ Projet de remplacement de la toiture de la piste de curling - Club de curling Sutherland Remplacement de la toiture existante par une toiture en métal afin d'améliorer la structure et l'efficacité énergétique du bâtiment. 100 740 $ 83 942 $ 67 168 $ Salles de toilettes unisexes - Musée du développement de l'Ouest, Saskatoon Mise à niveau des salles de toilettes publiques afin de les rendre unisexes et accessibles aux personnes en fauteuil roulant. 48 542 $ 40 448 $ 32 365 $ Total du financement fédéral, provincial et promoteur 2 352 082 $ 1 959 873 $ 1 568 250 $

