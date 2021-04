PREMIÈRE NATION DES MALÉCITES DE MADAWASKA, NB, le 1er avril 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans les infrastructures en vue d'offrir de meilleures possibilités aux collectivités rurales du Nouveau-Brunswick, de garantir leur succès et de favoriser la croissance économique.

Aujourd'hui, René Arsenault, député de Madawaska--Restigouche, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et Patricia Bernard, cheffe de la Première Nation des Malécites de Madawaska, ont souligné l'achèvement des travaux d'amélioration à la route communautaire St. Basile no10.

Le projet, qui a été financé conjointement par le gouvernement du Canada et la Première Nation des Malécites de Madawaska, consistait à remplacer des bordures en asphalte par des bordures en béton sur un kilomètre de la route Saint-Basile n°10. Ces travaux aideront à protéger les résidences situées le long de la route contre les inondations en cas de fortes tempêtes, et à accroître la sécurité et la fiabilité de la route pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada a investi 291 513 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, et la Première Nation des Malécites de Madawaska y a consacré 97 171 $.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures rurales et nordiques contribueront à la croissance des économies locales, à l'édification de collectivités plus fortes et plus inclusives, et à la protection de l'environnement et de la santé des Canadiens. Les améliorations routières que nous soulignons aujourd'hui permettront de protéger les maisons des résidents de la collectivité et d'assurer une meilleure résistance face aux intempéries imprévisibles, et d'améliorer les infrastructures de transport essentielles maintenant et pour l'avenir.

René Arsenault, député de Madawaska--Restigouche, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Ce projet a été extrêmement efficace pour gérer l'écoulement de l'eau et protéger les biens et les résidences des membres de notre collectivité. Les changements dans l'environnement ont provoqué une érosion croissante de nos infrastructures résidentielles. Nous sommes très reconnaissants d'avoir obtenu ce financement, qui nous a permis de réaliser cet important projet. »

Patricia Bernard, cheffe de la Première Nation des Malécites de Madawaska

Faits en bref

Le projet d'amélioration de la route St-Basile n o 10 sur le territoire de la Première Nation des Malécites de Madawaska est l'un des nombreux projets d'infrastructure réalisés dans de petites collectivités ou des collectivités rurales qui sont financés par le gouvernement fédéral dans le cadre du plan Investir dans le Canada . Les autres projets financés comprennent notamment la construction de nouvelles installations de traitement des eaux usées afin d'accroître la capacité de traiter et de gérer les eaux usées à Boudreau-Ouest .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 4 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

