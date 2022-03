Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique collaborent pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030

MISSION, BC, le 8 mars 2022 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé aujourd'hui, en compagnie de la ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable Lisa Beare, un partenariat sans précédent dans le cadre duquel seront investis jusqu'à 830 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse les foyers des collectivités rurales, éloignées et autochtones de la Colombie-Britannique.

Le financement sera assuré par les deux ordres de gouvernement, qui verseront respectivement jusqu'à 415 millions de dollars, pour un total de 830 millions de dollars. La part de la province comprend des investissements en cours et un montant de 289 millions de dollars annoncé dans le budget de 2022 de la Colombie-Britannique. Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique collaboreront avec les collectivités locales, y compris des communautés autochtones, pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026, et 100 % d'ici 2030. La province prévoit cependant d'accélérer la cadence et de brancher la totalité de ses collectivités à Internet haute vitesse d'ici 2027.

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique sont conscients que l'accès à Internet haute vitesse est essentiel à la reprise économique suivant la pandémie. Leur collaboration, visant à offrir de meilleurs services Internet aux Britanno-Colombiens des collectivités rurales, éloignées et nordiques, contribuera à la croissance économique de l'ensemble de la province.

Citations

« Nous devons combler l'écart de connexion à Internet haute vitesse et faire en sorte que chaque recoin de la Colombie-Britannique ait accès à Internet haute vitesse, de Masset à l'île Keats, du lac Dease à Lillooet, et de Hendrix jusqu'à Port Alice. Le partenariat annoncé aujourd'hui, dans le cadre duquel jusqu'à 830 millions de dollars seront investis pour brancher à Internet haute vitesse les foyers encore mal desservis de la province, est un grand pas pour les Britanno-Colombiens. Le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements comme celui-ci afin d'atteindre son objectif de brancher 98 % des citoyens à Internet haute vitesse d'ici 2026, et tous les Canadiens d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« C'est important pour chaque Britanno-Colombien d'être branché, tout comme c'est important pour notre économie en pleine croissance qu'ils le soient. Nous en sommes bien conscients et c'est pourquoi les citoyens sont au cœur de nos actions. Le lancement du programme Connecting Communities BC démontre bien notre détermination à atteindre plus rapidement notre objectif visant à réduire le fossé numérique et à brancher toute la population de la Colombie-Britannique d'ici 2027.

- La ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable Lisa Beare

Faits en bref

Les projets permettront de brancher à Internet haute vitesse environ 115 000 foyers encore mal desservis de la Colombie-Britannique.

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à ce que tous les Canadiens aient accès à la large bande à des vitesses d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) en téléchargement et à des vitesses d'au moins 10 Mbps en téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. Seuls les foyers des communautés rurales et éloignées difficiles à atteindre pourraient devoir attendre jusqu'en 2030.

est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 100 % de la population d'ici 2030. Seuls les foyers des communautés rurales et éloignées difficiles à atteindre pourraient devoir attendre jusqu'en 2030. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi de 135 millions de dollars répartis dans 38 projets visant à améliorer l'accès à des services Internet plus rapides pour plus de 35 000 foyers de la Colombie-Britannique.

a annoncé l'octroi de 135 millions de dollars répartis dans 38 projets visant à améliorer l'accès à des services Internet plus rapides pour plus de 35 000 foyers de la Colombie-Britannique. Le FLBU s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Pour en savoir plus, consultez la page Accès à Internet haute vitesse dans tout le Canada .

. L'initiative Connecting Communities BC s'inscrit dans le cadre du plan économique StrongerBC, qui vise à favoriser la prospérité de la province en s'attaquant aux défis actuels, tout en mettant en place une économie qui profitera à tous. Dans le budget de 2022, la Colombie-Britannique donne un coup d'accélérateur à son engagement visant à résorber la fracture numérique, ce qui permettra aux collectivités d'accéder à de nouvelles et diverses possibilités économiques.

