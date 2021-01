Les résidents de l'ouest de Terre-Neuve bénéficieront d'une amélioration des services d'approvisionnement en eau potable et des infrastructures de traitement des eaux usées

BURGEO, NL, le 15 janv. 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté notre santé personnelle, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Des investissements stratégiques dans des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sûres et modernes joueront un rôle clé pour offrir aux résidents de l'ouest de Terre-Neuve-et-Labrador des services fiables afin de soutenir une collectivité saine.

Aujourd'hui, Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, et députée de Long Range Mountains, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 9,5 millions de dollars pour 13 projets visant à améliorer les services d'approvisionnement en eau potable et les infrastructures de traitement des eaux usées dans des collectivités de l'ouest de Terre-Neuve-et-Labrador.

À Burgeo, les travaux consistent à remplacer plus de 970 mètres de conduites d'eau, de la prise d'eau jusqu'au bâtiment de traitement des eaux. Ce projet permettra de fournir aux résidents et aux visiteurs une eau de meilleure qualité et d'assurer un meilleur accès aux services d'approvisionnement en eau potable.

Cet important projet, ainsi que les autres projets autres annoncés aujourd'hui permettront de préserver la santé publique, de protéger l'environnement et de bâtir des collectivités saines et durables pour les générations à venir.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,4 millions de dollars dans ces projets, tandis que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador leur consacre plus de 4 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Les municipalités consacrent au total plus de 2 millions de dollars aux projets.

Citations

« Grâce à ces importants projets, les résidents de l'ouest de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront de systèmes modernes et fiables d'approvisionnement en eau et de gestion des eaux usées. Ces projets permettront de mieux protéger la santé et la durabilité de nos collectivités, en plus de créer des emplois tandis que nous nous remettons des effets économiques de la pandémie. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, et députée de Long Range Mountains, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures municipales ont besoin d'entretien, et si vous ne prenez pas le temps de faire les réparations requises, elles libéreront ce temps à votre place. Les résidents de ces collectivités verront bientôt certaines de leurs infrastructures réparées et remplacées, ce qui signifie qu'ils continueront d'avoir accès à une eau potable propre, et que leurs conduites d'eau et d'égout continueront de fonctionner adéquatement. »

L'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 508 millions de dollars dans plus de 627 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 508 millions de dollars dans plus de 627 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre du plan . Le gouvernement du Canada a investi plus de 113,9 millions de dollars dans 233 projets d'infrastructure verte dans toute la province.

a investi plus de 113,9 millions de dollars dans 233 projets d'infrastructure verte dans toute la province. Les Canadiens peuvent voir les projets en cours dans leur collectivité grâce à la carte des projets du plan Investir dans le Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html.

Produit connexe

Document d'information

Les résidents de l'ouest de Terre-Neuve bénéficieront d'une amélioration des services d'approvisionnement en eau potable et des infrastructures de traitement des eaux usées

Le financement conjoint fédéral, provincial et municipal accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permettra de soutenir 13 projets d'infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans l'ouest de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,4 millions de dollars, et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit plus de 4 millions de dollars pour ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Les municipalités font une contribution totale de plus de 2 millions de dollars à leurs projets respectifs.

Renseignements sur les projets :

Lieu Nom du projet Renseignements sur le projet Fonds fédéraux Fonds provinciaux Fonds municipaux Municipalité de Burgeo Remplace-ment de la conduite principale - phase 6 Installation et remplacement de 970 m de nouvelles conduites d'eau, afin d'améliorer l'accès à l'eau potable et la qualité de l'eau. 560 792 $ 503 007 $ 482 216 $ Municipalité de Burnt Islands Amélioration de la station de relèvement - Burnt Island Remplacement de la station de relèvement communautaire, y compris les pompes, les panneaux de contrôle, les couvercles, les trappes, les palans à chaîne, les tuyaux et les vannes, et les raccordements du système. Le projet augmentera la capacité de la Ville à traiter et à gérer les eaux usées et les eaux pluviales. 76 174 $ 95 218 $ 38 608 $ Municipalité de Channel-Port aux Basques Installation d'un égout pluvial sur Carson Crescent Installation d'un nouveau système de collecte des eaux pluviales, comprenant 190 m de conduites d'eaux pluviales, des trous d'homme et des bassins de captage. Le projet prévoit également le remplacement des bordures, des caniveaux, des trottoirs et de l'asphalte touchés par la construction. La collectivité bénéficiera d'une meilleure gestion des eaux pluviales et des eaux usées. 272 929 $ 272 929 $ 206 564 $ Municipalité de Parson's Pond Réseau d'égouts, Phase 6A Le projet comprend l'installation de 750 m de canalisations d'égouts sanitaires pour environ 15 ménages. Le projet augmentera la fiabilité des services de réseau d'égout pour les résidents de la région. 272 050 $ 340 063 $ 137 887 $ Municipalité de Port au Choix Ouvrage de protection en pierres Le projet consiste à construire une digue de retenue sur le front de mer, sous la promenade. Le projet vise à empêcher l'érosion continue de la berge. 110 179 $ 137 724 $ 55 843 $ Municipalité de Port au Port East Remplace-ment d'une conduite d'eau - chemin Romaines Remplacement des conduites d'eau potable, dont environ 700 m de conduites d'eau le long du chemin Romaines. Le projet permettra de raccorder environ 35 ménages au réseau d'aqueduc, offrant ainsi une distribution d'eau plus sûre et plus fiable, et un meilleur accès à l'eau potable. 380 365 $ 475 456 $ 192 785 $ Municipalité de Rocky Harbour Remplace-ment d'une conduite d'eau - station de chloration sur le chemin West Link - entre la promenade Eastern et Parsons Lane Remplacement de 1 000 m de conduites d'eau sur le chemin West Link par de nouvelles conduites en PVC, ainsi que 200 m de conduites de 300 mm. Les travaux comprennent également le remplacement des vannes, des butées de trottoir et d'autres travaux connexes. Ce projet permettra une distribution plus fiable de l'eau aux résidents. 543 634 $ 679 543 $ 275 537 $ Municipalité de Roddickton-Bide Arm Réservoir de rétention des eaux usées - Ville de Roddickton-Bide Arm Conception et construction d'un réservoir de stockage des eaux usées. Le projet comprend la conception, l'appel d'offres et les travaux de construction visant un réservoir de 1000 mètres cubes. Le projet permettra d'améliorer la qualité des effluents avant leur rejet dans le port, et augmentera la capacité de la municipalité à traiter et à gérer les eaux usées. 233 729 $ 292 161 $ 118 463 $ Municipalité de St. Pauls Remise en état des berges, des prises d'eau et des stations de pompage Le projet comprend le nettoyage et la remise en état du réservoir/barrage et le remplacement de la station de pompage existante. Le projet permettra d'améliorer la qualité de l'eau pour les résidents et les visiteurs. 145 094 $ 181 367 $ 73 539 $ Municipalité de Steady Brook Amélioration de la station de relèvement Les travaux comprennent l'excavation du site, la construction d'une chambre en béton, l'installation de la tuyauterie, des vannes, des pompes, des commandes, de l'électricité, des treuils, des couvercles et de tout autre équipement nécessaire pour produire une station de relèvement opérationnelle. Le projet permettra de fournir à la collectivité une station de pompage d'égouts sanitaires sûre et fiable. Le projet augmentera la capacité de la collectivité à gérer les eaux usées. 90 683 $ 113 354 $ 45 962 $ Municipalité de Stephenville Prolongement de la rue Queen Remise en état des conduites d'eau potable, d'égouts et d'eaux pluviales, y compris la reconstruction de 200 m de conduites d'eau, de 200 m de conduites d'égouts, de 200 m de conduites d'eaux pluviales, afin d'améliorer les services pour 17 résidences le long de la route. Le projet comprend également la construction de 400 m de bordures, d'asphalte et de travaux routiers connexes. Le projet permettra d'améliorer la capacité de la Ville à gérer les eaux usées et les eaux pluviales, ainsi que d'accroître l'accès à l'eau potable et d'améliorer le réseau routier. 284 905 $ 284 905 $ 215 628 $ Municipalité de Stephenville Crossing Chemin Seal Cove, eau et égouts - Phase 2 Les travaux comprennent le remplacement d'environ 250 m d'infrastructures d'eau, d'égouts sanitaires et d'égouts pluviaux. Il comprend également 250 m de travaux de réfection des routes, tels que l'amélioration des bordures et des trottoirs en béton, de nouveaux trous d'homme, des vannes et des bouches d'incendie. Le projet permettra d'améliorer l'accès à l'eau potable, d'augmenter la capacité de gestion des eaux usées et des eaux pluviales, et d'améliorer la surface de la route. 362 734 $ 453 417 $ 183 849 $ Municipalité de Trout River Modernisation de la prise d'eau - Trout River Remise en état et stabilisation des berges de protection le long de la rive extérieure de Trout River. Le projet permettra l'entrée directe d'une plus grande quantité d'eau dans le système de prise d'eau, créant ainsi un approvisionnement en eau fiable et durable pour les habitants de la région. 96 609 $ 120 761 $ 48 965 $















Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Emily-Jane Gillingham, Gestionnaire, Relations avec les médias, Transports et Infrastructure, 709-729-1758, 730-4607, [email protected] ; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca