Les résidents de l'Ontario profiteront d'améliorations routières et du remplacement de ponts

CONESTOGO, ON, le 19 août 2019 /CNW/ - Investir dans l'infrastructure publique pour soutenir des réseaux de transport efficaces qui permettront aux Canadiens et à leur famille de se rendre à temps au travail, à l'école et à toute autre activité essentielle puis de revenir à la maison en toute sécurité après une longue journée.

Aujourd'hui, l'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Waterloo, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et Murray Martin, conseiller du quartier 3, au nom de Sandy Shantz, mairesse du canton de Woolwich ont fait l'annonce d'un financement pour améliorer les routes locales et remplacer des ponts en Ontario.

Une remise en état ou le remplacement d'importants ponts locaux sera effectué dans cinq collectivités afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité des voyageurs locaux. Par exemple, Conestogo verra la réfection du pont de la rue Glasgow, ce qui augmentera sa limite de charge et prolongera sa vie utile. De plus, d'importants travaux d'amélioration routière seront également effectués dans les collectivités d'Aramanth, de Perth Ouest, de Tillsonburg et de Georgian Bluff.

Le gouvernement du Canada investit plus de 7,7 millions de dollars dans les neuf projets par l'intermédiaire du volet Infrastructures des collectivités rurales et du Nord, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La province et les municipalités assument le coût restant des projets.

« Des routes et des ponts sécuritaires et efficaces aident les familles ontariennes à se rendre là où elles doivent aller. Ces investissements dans l'ensemble de la province soutiennent l'épine dorsale de nos collectivités rurales, améliorent la qualité de vie des résidents et aident nos entreprises à croître. »

L'honorable Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural.

« Le pont de la rue Glasgow est très important tant pour la communauté de Conestogo que pour le canton de Woolwich dans son ensemble. Il permet d'allier un côté moderne pratique et un caractère historique important. Nous sommes ravis d'être partenaires du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial pour veiller à ce que le pont bénéficie de la restauration cruciale dont il a besoin, ce qui lui permettra de demeurer un point d'accès essentiel et un lieu historique dont nos résidents pourront profiter pendant de nombreuses années. »

Sandy Shantz, mairesse du canton de Woolwich

Grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun public, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés nordiques et rurales du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun public, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés nordiques et rurales du . Une part de 2 milliards de dollars de ce financement servira à étayer des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et du Nord comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Plus de 10,1 milliards de dollars de ce financement s'inscrivent à l'appui de projets dans les domaines du commerce et du transport, dont 5 milliards de dollars seront disponibles aux fins d'investissement par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie en matière de connectivité du Canada , qui permettra de brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie canadienne de développement économique rural, qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie en matière de connectivité du , qui permettra de brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie canadienne de développement économique rural, qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique du Canada rural mise sur des investissements fédéraux permanents et présente une vision de l'avenir en indiquant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant d'orientation de base pour les travaux futurs.

rural mise sur des investissements fédéraux permanents et présente une vision de l'avenir en indiquant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant d'orientation de base pour les travaux futurs. Les nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle sont au cœur de la Stratégie canadienne de la connectivité. Ils comprennent un financement additionnel pour le programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour les services à large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Les résidents de l'ensemble de l'Ontario bénéficieront de la réfection de routes et du remplacement de ponts

Un financement conjoint du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de l'administration municipale, au titre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, permettra de soutenir neuf projets, qui contribueront à améliorer des routes et des ponts locaux en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 7,7 millions de dollars dans ces projets par l'entremise du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques. La province et les municipalités assument les coûts restants des projets.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Détails du projet Financement

du

gouvernement fédéral Financement du

gouvernement

provincial Financement de

l'administration

municipale Remplacement du pont du chemin Birch Beach Canton d'Ashfield-Colborne-Wawanosh Le remplacement du pont du chemin Birch Beach comprend le retrait du pont et du déversoir existants qui traversent le ruisseau Griffins, l'élargissement de la chaussée et l'installation de glissières de sécurité. 334 264 $ 223 061 $ 181 165 $ Reconstruction du pont et de la chaussée de la rue Adam Municipalité de South Bruce Le projet consistera à retirer le pont existant et à construire un nouveau pont traversant le ruisseau Otter sur la rue Adam. Les travaux comprendront la relocalisation du ruisseau, la reconstruction d'environ 400 mètres de chaussée et l'installation d'une nouvelle glissière de sécurité d'environ 110 mètres. 764 963 $ 509 924 $ 565 617 $ Reconstruction de la rue Concession Ouest à Tillsonburg Ville de Tillsonburg La reconstruction de la rue Concession Ouest consistera à remettre en état et à réaligner 600 mètres de chaussée, et à installer de nouvelles bordures, ainsi que de nouveaux caniveaux, puisards et trottoirs. 787 233 $ 524 769 $ 678 246 $ Reconstruction du chemin 20th Sideroad à Amaranth Canton d'Amaranth Le projet consistera à remettre en état environ 8 km du chemin 20th Sideroad, ce qui comprendra la reconstruction et le pavage de la route, la création de 5,6 km de pistes cyclables et l'installation de 15 ponceaux. 1 191 300 $ 661 767 $ 132 433 $ Remplacement du pont 11 Ville de Grand Valley Le projet consistera à enlever le pont 11 et à le remplacer par une nouvelle structure en béton préfabriqué. Les travaux comprendront également la reconstruction de 95 mètres de chaussée et la remise en état des lieux. 580 496 $ 322 466 $ 64 532 $ Réfection du pont de la rue Glasgow Sud à Conestogo Canton de Woolwich Le projet consistera à remettre en état un pont de 80 m qui s'étend au-dessus de la rivière Conestogo. 704 375 $ 469 536 $ 259 839 $ Reconstruction de la rue Henry Municipalité de West Perth Le projet consistera à reconstruire une portion d'environ 610 mètres de la rue Henry, et comprendra également le remplacement des matériaux granulaires, le pavage de la chaussée, ainsi que l'ajout de trottoirs, de bordures et de caniveaux. 471 558 $ 314 057 $ 157 500 $ Reconstruction du chemin Inglis Falls à Georgian Bluffs Canton de Georgian Bluffs Le projet consistera à reconstruire environ 640 m du chemin Inglis Falls et comprendra la construction de murs de soutènement, le remplacement de ponceaux et de glissières de sécurité, l'installation de bordures ainsi que le resurfaçage de la chaussée. 2 217 487 $ 1 478 177 $ 1 327 693 $ Remplacement de la structure 043 Municipalité de Meaford Les travaux de démolition et de remplacement du pont qui traverse le ruisseau East Minniehill comprendront la réfection de la chaussée des voies d'accès au pont. 736 000 $ 490 618 $ 245 382 $

