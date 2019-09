Les résidents de l'Ontario bénéficieront de la réfection de routes locales et d'autres améliorations d'infrastructures de transport

OTTAWA, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport modernes pour relier les collectivités et veiller à ce que les Canadiens puissent se rendre au travail, à l'école et aux services essentiels à l'heure et rentrer chez eux en toute sécurité à la fin d'une longue journée.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural a annoncé le financement de sept projets d'amélioration de routes, de ponts et de quais en Ontario.

Les municipalités de Central Frontenac, Pelham, West Elgin, Warwick et Serpent River First Nation verront d'importants projets de reconstruction sur leurs routes. De plus, des améliorations seront apportées au quai de l'île Windigo et au pont Beechwood à North Middlesex.

Ces projets amélioreront la sécurité des conducteurs, des cyclistes, des piétons et des plaisanciers.

Le gouvernement du Canada investit plus de 7.5 millions de dollars dans les sept projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La province de l'Ontario leur consacre plus de 4.4 millions de dollars, tandis que les municipalités et les Premières Nations devront assumer le reste des coûts.

« L'amélioration des infrastructure de transport permet aux Canadiens d'avoir plus de temps à consacrer à leur famille chaque jour. Une fois achevés, ces importants travaux d'amélioration de routes et du transport en Ontario permettront aux résidents et aux visiteurs de se déplacer de manière plus sécuritaire et plus efficace. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

L'investissement consenti par le gouvernement fédéral dans les collectivités de moins de 5 000 résidents couvre 60 % des coûts totaux.

De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars servent à appuyer des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Les résidents de l'Ontario bénéficieront d'améliorations apportées aux infrastructures routières locales et à d'autres infrastructures de transport

Le financement conjoint fédéral-provincial-municipal accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera sept projets d'amélioration d'infrastructures de transport locales en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 7,5 millions de dollars dans ces projets par l'entremise du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (ICRN). La province de l'Ontario versera une contribution de 4,4 millions de dollars, tandis que les municipalités et les Premières Nations assumeront le reste des coûts.

Renseignements sur les projets :



Nom du projet Emplacement Fonds Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal ou local Reconstruction d'un tronçon de la rue Victoria dans la ville de Watford Canton de Warwick ICRN Reconstruction d'un tronçon d'environ 350 mètres de la rue Victoria entre la route Nauvoo et la rue John à Watford. Les travaux comprendront notamment une modification du tracé, la construction de bordures en béton, l'ajout de caniveaux, l'aménagement de trottoirs et l'application d'un nouveau revêtement bitumineux. 620 814 $ 344 862 $ 196 114 $ Reconstruction d'un tronçon de la route Blacks Municipalité de West Elgin ICRN Reconstruction d'un tronçon de la route Blacks et remplacement d'un pont dans la municipalité de West Elgin. Les travaux comprendront notamment la réfection d'un tronçon d'environ 4,7 kilomètres de la route Blacks, entre l'autoroute 401 et la Johnston Line, ainsi qu'une amélioration du tracé et des lignes de visibilité. 719 400 $ 399 627 $ 149 973 $ Reconstruction d'un tronçon de la rue Pelham Ville de Pelham ICRN Le projet consiste en la reconstruction d'un tronçon d'environ trois kilomètres de la rue Pelham. Les travaux comprendront également l'aménagement de nouvelles voies cyclables et l'ajout d'éclairage de rue. 2 500 000 $ 1 666 500 $ 3 793 078 $ Réfection du pont Beechwood Municipalité de North Middlesex ICRN Les travaux de réfection du pont Beechwood, qui comprendront l'installation d'une nouvelle travée de 20 mètres, toucheront également le drainage et l'aménagement des voies d'accès du pont, et incluront le sablage et la peinture de la structure d'acier existante. 1 150 000 $ 766 590 $ 383 410 $ Réfection et amélioration de la rue Elizabeth Canton de Central Frontenac ICRN Ce projet de réfection d'un tronçon d'environ deux kilomètres de la rue Elizabeth comprend notamment l'élargissement de la voie de circulation, l'aménagement de nouveaux trottoirs, le remplacement des ponceaux, le creusement de fossés, la pose du revêtement et une amélioration des espaces de stationnement. 1 899 816 $ 1 055 348 $ 920 025 $ Augmentation de l'accessibilité de l'infrastructure d'amarrage de l'île Windigo Première Nation d'Animakee Wa Zhing no 37 ICRN Conception et construction d'un quai en tuyaux d'acier dans la communauté de Northwest Angle no 37 en vue de remplacer une structure existante. Le projet comprend l'aménagement de rampes et de quais flottants. 241 500 $ 59 023 $ 21 477 $ Réfection des routes dans la réserve de la Première Nation de Serpent River Réserve de la Première Nation de Serpent River ICRN Ce projet consiste en la réfection des routes de la réserve de la Première Nation de Serpent River. Les travaux comprendront également l'application de mesures de contrôle de l'érosion et l'ajout d'accotements, d'un système de drainage et de ponceaux. 443 520 $ 108 396 $ 39 444 $

