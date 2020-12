Les résidents de l'île Fogo, à Terre-Neuve-et-Labrador, bénéficient de meilleures infrastructures d'approvisionnement en eau potable

FOGO ISLAND, NL, le 22 déc. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté notre santé personnelle, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, Scott Simms, député de Coast of Bays--Central--Notre Dame, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Wayne Collins, maire de Fogo Island, ont annoncé un financement conjoint de plus de 816 000 $ pour l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau potable dans l'île Fogo, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les travaux comprennent l'installation de 650 mètres de conduites d'eau le long du chemin Hewitt's Point. Une fois achevés, ces travaux d'amélioration permettront d'augmenter la capacité de la municipalité à fournir de l'eau potable aux résidents et aux entreprises, et de raccorder 25 nouveaux foyers aux services d'aqueduc.

Le gouvernement du Canada investit plus de 320 000 $ dans ce projet et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador y consacre plus de 408 000 $ dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La municipalité alloue plus de 81 000 $ au projet.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures d'approvisionnement en eau de qualité pour bâtir des collectivités plus vertes et plus saines. Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, les résidents et les visiteurs de l'île Fogo auront accès à des services d'aqueduc fiables permettant de soutenir une collectivité saine. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Scott Simms, député de Coast of Bays--Central--Notre Dame, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

«Cette annonce fait partie d'une série d'annonces d'infrastructures liées à l'eau que nous avons faites cette année pour les collectivités rurales de la province. C'est une partie de la province que je connais bien, et je suis heureux de voir que ces travaux permettront d'améliorer les services de distribution d'eau pour les habitants de Barr'd Islands. »

L'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Le conseil municipal s'efforce de soutenir les habitants et les entreprises de l'île Fogo. Nous sommes heureux de travailler avec le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial pour améliorer les infrastructures liées à l'eau sur l'île Fogo. »

Wayne Collins, maire de Fogo Island

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 503 millions de dollars dans plus de 615 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 503 millions de dollars dans plus de 615 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan . Le gouvernement du Canada a investi plus de 118 millions de dollars dans 251 projets d'infrastructure verte dans toute la province.

a investi plus de 118 millions de dollars dans 251 projets d'infrastructure verte dans toute la province. Les Canadiens peuvent voir les projets en cours dans leur collectivité grâce à la carte des projets du plan Investir dans le Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nl-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Brian Scott, Directeur des Communications, Transports et Infrastructure, Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-729-3015, [email protected]; Allan Hewitt, Town of Fogo Island, 709-266-1320, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca