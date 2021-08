CHARLOTTETOWN, PE, le 5 août 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour le gouvernement du Canada. Partout au pays, les collectivités sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour soutenir les collectivités et stabiliser l'économie.



Aujourd'hui, Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé le financement de deux projets de transport actif dans la province et d'un projet récréatif au parc Lucy-Maud-Montgomery, à Cavendish.

Le premier projet consistera à construire environ 14 kilomètres de corridors de transport actif dans l'emprise provinciale à divers endroits à l'Île-du-Prince-Édouard. On améliorera les tronçons de route suivants afin d'y aménager un sentier de transport actif ou un accotement asphalté pour permettre le déplacement sécuritaire des cyclistes et des piétons :

Chemin Upton - Charlottetown (1,1 km)

- (1,1 km) Route 6 - Cavendish (0,8 km)

(0,8 km) Route 143 - Howlan (1,6 km)

(1,6 km) Avenue Church Hill - North Rustico (0,7 km)

(0,7 km) Route 26 - Pownal (8,0 km)

(8,0 km) Route 13 - Crapaud (1,4 km).

On effectuera également des travaux de réfection sur la route 13 à Crapaud afin d'améliorer la distance de visibilité et la sécurité dans le secteur.

Le deuxième projet consistera à aménager un sentier asphalté de transport actif de 350 mètres, et d'un égout pluvial pour le drainage, à l'établissement de soins longue durée Prince Edward Home à Charlottetown. Ce sentier sera adjacent à un autre réseau de sentiers, ce qui permettra d'améliorer l'activité physique, l'inclusion communautaire et sociale, et la santé générale des insulaires.

Le dernier projet consistera à retirer et à remplacer 4 abris de pique-nique dans le parc Lucy‑Maud‑Montgomery. Chaque abri sera de 10 pieds carrés et protégera les invités contre les intempéries. Ces abris de pique-nique permettront aux familles de se retrouver tout en profitant de la nature.

Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard investiront chacun plus de 2,3 millions de dollars dans les projets routiers dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. En ce qui concerne le projet récréatif, le gouvernement du Canada investira plus de 52 000 $ dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard versera plus de 43 000 $ et la municipalité de villégiature investira plus de 34 000 $.

Citations

« Cette pandémie mondiale a mis en évidence la nécessité pour tous les Canadiens de rester en bonne santé, tant physiquement que mentalement. Les options de transport actif et de loisirs comme celles que nous annonçons aujourd'hui aideront non seulement les insulaires à rester en forme et à maintenir leurs liens, mais elles soutiendront également nos efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tandis que nous reconstruisons en mieux, le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de bâtir des collectivités fortes, sûres et résilientes. »

Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En tant que province, nous continuerons à développer le transport actif et les options récréatives, offrant ainsi aux insulaires des ressources plus écologiques et plus saines. Contribuer aux efforts de la province pour lutter contre le changement climatique en développant des moyens plus durables de se déplacer au sein de communautés insulaires prospères est une étape importante dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la province. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 420 millions de dollars dans 175 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 420 millions de dollars dans 175 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays .

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures de l'Île-du-Prince-Édouard :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-pe-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

