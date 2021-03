KINGSTON, NS, le 18 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que la pandémie de COVID-19 a touché les petites collectivités et les collectivités rurales de la Nouvelle-Écosse, et c'est pourquoi il effectue des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des municipalités rurales de la Nouvelle-Écosse et de les aider à renforcer leur économie locale.

Ensemble, le gouvernement fédéral et les administrations locales prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Leo A. Glavine, député provincial de Kings West, au nom de l'honorable Suzanne Lohnes-Croft, ministre des Collectivités, de la Culture et du Patrimoine, et Kody Blois, député de Kings--Hants, ont célébré la grande ouverture et l'octroi d'un financement conjoint pour la rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque du village de Kingston, en Nouvelle-Écosse.

Ce projet a permis d'agrandir la bibliothèque actuelle de 1 000 pieds carrés à environ 4 000 pieds carrés, afin d'offrir plus d'espace pour la collection de la bibliothèque et une plus grande section pour les fauteuils et la lecture. Les travaux ont également permis de construire une salle multifonctionnelle et une grande salle communautaire, ainsi qu'à aménager un espace interactif pour les enfants.

De plus, l''agrandissement comprend des dispositifs d'éclairage à DEL dans l'ensemble du bâtiment, ainsi que de nouveaux échangeurs d'air et thermopompes qui remplacent le système de chauffage de l'eau chaude au mazout et permet de réduire l'empreinte écologique de la bibliothèque. L'aménagement intérieur de l'espace pour enfants est conçu de manière favoriser des expériences sensorielles positives, afin d'aider les jeunes autistes à se sentir calmes, soutenus et concentrés.

La bibliothèque de Kingston offre aux résidents et aux visiteurs un espace d'apprentissage accessible et écoénergétique qui est adapté aux besoins des différents utilisateurs. Les résidents pourront établir des liens avec des membres de la collectivité et renforcer leur amour des livres. La nouvelle bibliothèque vient améliorer la qualité des infrastructures culturelles de la région et la qualité de vie de nombreux membres de la collectivité.

Le gouvernement du Canada a investis 200 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN) du programme Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a alloué 300 000 $ au projet dans le cadre des programmes de Collectivités, Culture et Patrimoine.

Citations

« Les collectivités rurales sont essentiels au bien-être et à la réussite économique du Canada, maintenant et pour l'avenir. Les investissements dans les projets d'infrastructures culturelles modernes et accessibles, comme le projet de rénovation de la bibliothèque de Kingston en Nouvelle-Écosse, contribuent à la croissance des économies locales, en plus de permettre d'offrir aux gens un espace pour se rassembler et de passer du temps de qualité les uns avec les autres. Notre gouvernement continuera à soutenir les projets comme celui-ci à travers le Canada, parce que lorsque nos petites collectivités prospèrent, nous en bénéficions tous. »

Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, au nom de Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Une bibliothèque rassemble les gens : pour apprendre, pour tisser des liens, pour grandir. La nouvelle bibliothèque de Kingston offrira un espace public chaleureux et sécuritaire où les gens pourront utiliser l'internet, se perdre dans de merveilleuses histoires, accéder à la technologie, découvrir de nouvelles idées, chercher un emploi ou simplement se réunir avec d'autres personnes. Notre investissement cadre avec de nombreux objectifs provinciaux : améliorer les installations dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse, promouvoir la créativité et l'innovation, favoriser l'acquisition de nouvelles compétences et aider les gens à rester en contact avec les membres de leur collectivité à mesure qu'ils vieillissent. »

L'honorable Leo. A. Glavine, député provincial de Kings West, au nom de l'honorable Suzanne Lohnes-Croft, ministre des Collectivités, de la Culture et du Patrimoine

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques afin de développer les économies locales, d'améliorer l'intégration sociale, de mieux protéger la santé et l'environnement des collectivités rurales et nordiques, et d'améliorer la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 831 millions de dollars dans 204 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse.

