KENSINGTON, PE, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Heath MacDonald, député de Malpeque, l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, et Rowan Caseley, maire de la ville de Kensington, ont annoncé un financement conjoint de 4,2 millions de dollars pour deux projets d'infrastructure à Kensington.

Grâce à ce financement, les gens de la province bénéficieront de plusieurs améliorations au Credit Union Centre (CUC) de Kensington, dont l'installation d'un système de panneaux solaires de 100 kW, le remplacement de la fabrique de glace, l'installation de nouvelles lumières à DEL au-dessus de la surface de glace et le resurfaçage du stationnement. Ces améliorations permettront au CUC de fonctionner plus efficacement et d'offrir à Kensington et aux collectivités voisines une installation plus sûre, plus écologique et plus confortable pour les sports et les activités.

De plus, on prolongera les réseaux d'aqueduc et d'égout le long de la rue Broadway Sud à Kensington, ce qui permettra de compléter les boucles du réseau et de le relier à d'autres routes principales. Le projet permettra d'accroître l'efficacité et d'améliorer la qualité de l'eau en réduisant la quantité d'eau stagnante. Des infrastructures supplémentaires telles que des bornes d'incendie seront également ajoutées, et plusieurs résidences et commerces seront desservis, ce qui réduira le nombre de puits dans la municipalité et diminuera la pression sur la nappe phréatique, en plus de réduire les points de contamination potentiels.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Notre gouvernement est heureux de s'associer à la province de l'Île-du-Prince-Édouard et à la municipalité de Kensington pour ces investissements dans un centre communautaire très prisé et dans l'amélioration des réseaux d'aqueduc et d'égout. Disposer d'une installation efficace et moderne pour jouer au hockey ou organiser des événements, et s'assurer que l'eau locale est sûre et propre pour les années à venir, sont deux facteurs importants pour les résidents qui choisissent de vivre, de travailler et d'élever une famille dans notre collectivité. »

Heath MacDonald, député de Malpeque, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Kensington est un endroit idéal pour vivre, travailler et fonder une famille. Pour attirer de nouveaux résidents et de nouvelles entreprises dans la région, nous devons veiller à ce que les infrastructures nécessaires à leur santé et à leur sécurité soient en place. Cet investissement améliorera la qualité de vie des résidents ainsi que la croissance et le développement de la collectivité. »

L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« Nous sommes très heureux de nous associer aux gouvernements provincial et fédéral pour moderniser et améliorer nos infrastructures essentielles. L'amélioration de l'accès à l'eau potable et la modernisation des installations récréatives permettront à Kensington de continuer de fournir des services de haute qualité à notre collectivité en pleine croissance. »

Rowan Caseley, maire de Kensington

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,7 million de dollars dans les deux projets. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit plus de 1,4 million de dollars, tandis que la municipalité de Kensington investit plus de 1,1 million de dollars.

investit plus de 1,7 million de dollars dans les deux projets. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit plus de 1,4 million de dollars, tandis que la municipalité de Kensington investit plus de 1,1 million de dollars. Le financement que le gouvernement du Canada alloue à ces projets provient du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

alloue à ces projets provient du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des 6 dernières années, plus de 2,1 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures sportives et d'approvisionnement en eau potable dans tout le pays dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

. Le gouvernement du Canada a investi plus de 291 millions de dollars dans 148 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi plus de 291 millions de dollars dans 148 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

