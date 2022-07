KEDGWICK, NB, le 25 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, René Arseneault, député de Madawaska--Restigouche, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et Éric Gagnon, maire de Kedgwick, ont annoncé un financement conjoint de plus de 3,9 millions de dollars pour améliorer la distribution d'eau potable sécuritaire et la gestion des eaux pluviales au bénéfice des résidents de Kedgwick.

Le financement servira au remplacement des conduites de branchement d'eau et d'égout sur la rue Notre‑Dame, de l'intersection de la rue des Montagnes à la rue Saint-Jean-Baptiste, ainsi qu'à l'installation d'une nouvelle conduite d'égout pluvial pour disposer d'un système d'égout séparatif. Le projet permettra d'éliminer les avis d'ébullition de l'eau causés par les travaux d'urgence et de réduire le débordement des eaux pluviales dans le réseau d'égout sanitaire. Ces améliorations aideront à fournir des services plus fiables aux résidents et à protéger l'environnement. Pour terminer, la chaussée sera reconstruite avec de nouvelles bordures et de nouveaux trottoirs en béton.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,5 million de dollars dans ce projet. La contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à plus de 1,3 million de dollars et le village de Kedgwick fournit plus de 1 million de dollars.

Citations

« Les infrastructures d'eau et d'égouts sont essentielles pour maintenir nos communautés et notre environnement en bonne santé. L'investissement d'aujourd'hui rendra les services plus efficaces et plus fiables, en plus d'améliorer la qualité de vie des résidents de Kedgwick. Nous continuerons à travailler en collaboration avec nos partenaires pour investir dans des projets d'infrastructure essentiels dans tout le pays. »

René Arseneault, député de Madawaska--Restigouche, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement dans l'amélioration des infrastructures d'eau et d'eaux pluviales est bon pour la communauté et bon pour l'environnement. Les collectivités de toute la province réfléchissent à long terme à ce qu'elles doivent faire pour être plus durables, et nous sommes heureux de nous associer à elles dans leurs efforts. »

L'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada fournit 33,5 milliards de dollars sur 11 ans pour des infrastructures publiques dans tout le Canada . Dans le cadre de ce programme, il incombe aux provinces et aux territoires de prioriser les projets et de les soumettre à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, le programme a permis de fournir plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4500 projets dans des collectivités de tout le pays.

fournit 33,5 milliards de dollars sur 11 ans pour des infrastructures publiques dans tout le . Dans le cadre de ce programme, il incombe aux provinces et aux territoires de prioriser les projets et de les soumettre à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, le programme a permis de fournir plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4500 projets dans des collectivités de tout le pays. Au cours des six dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 92 millions de dollars dans 41 projets réalisés au Nouveau-Brunswick dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pesant sur nos eaux et nos terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pesant sur nos eaux et nos terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur les efforts déployés par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour le Canada atlantique en vue de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer l'économie locale et bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités , 343-574-8116,[email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des Communications, Société de développement régional, 506-457-4996, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]