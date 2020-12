Les résidents de collectivités de l'ouest de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront de meilleures infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées

MOUNT MORIAH, NL, le 16 déc. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté notre santé personnelle, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Des investissements stratégiques dans des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sûres et modernes joueront un rôle clé pour offrir aux résidents de l'ouest de Terre-Neuve des services fiables afin de soutenir une collectivité saine.

Aujourd'hui, Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, et députée de Long Range Mountains, au nom de l'honorable Catherine McKenna, et l'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 6 millions de dollars pour sept projets visant à protéger la santé publique et l'environnement dans des collectivités de la baie des Îles, dans l'ouest de Terre-Neuve-et-Labrador.

À Mount Moriah, on améliorera les réseaux d'aqueduc et d'égout à l'extrémité ouest de la route 450, afin que les résidents du secteur puissent avoir un meilleur accès à l'eau potable et bénéficier d'une meilleure gestion des eaux usées. Grâce à ces travaux d'amélioration, 35 résidences de la région seront raccordées aux réseaux d'aqueduc et d'égout.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,1 millions de dollars dans ces projets, tandis que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador leur consacre plus de 2,6 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Les municipalités allouent au total plus de 1,2 million de dollars à leur projet respectif.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures d'aqueduc de qualité pour bâtir des collectivités plus vertes et plus saines. Nous sommes fiers d'investir dans l'amélioration des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour ces sept collectivités de la baie des Îles, afin de soutenir la croissance future des collectivités et de protéger l'environnement. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, et députée de Long Range Mountains, au nom de l'honorable Catherine McKenna

« Les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sont importantes pour toutes les collectivités. Nous sommes heureux de travailler avec ces collectivités pour cerner leurs besoins municipaux et faire en sorte que leurs infrastructures puissent continuer à fonctionner sans interruption au profit de leurs résidents. »

L'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 503 millions de dollars dans plus de 615 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 503 millions de dollars dans plus de 615 projets d'infrastructure à Terre-Neuve dans le cadre du plan . Le gouvernement du Canada a investi plus de 113,9 millions de dollars dans 233 projets d'infrastructure verte dans toute la province.

a investi plus de 113,9 millions de dollars dans 233 projets d'infrastructure verte dans toute la province. Les Canadiens peuvent voir les projets en cours dans leur collectivité grâce à la carte des projets du plan Investir dans le Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html.

Les résidents de collectivités de l'ouest de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront de meilleures infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à sept projets d'infrastructure qui seront réalisés dans des collectivités de la baie des Îles, dans l'ouest de Terre‑Neuve-et-Labrador, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,1 millions de dollars et le gouvernement de Terre‑Neuve-et-Labrador investit plus de 2,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Les municipalités allouent au total plus de 1,2 million de dollars à leur projet respectif.

Renseignements sur les projets :



Nom du projet Lieu Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Réseau d'aqueduc et d'égouts à la limite du chemin Serpentine Mount Moriah Remplacement d'une partie du réseau d'aqueduc et d'égout sur la route 450, ce qui comprend l'installation de 750 mètres de conduites principales d'eau et de 750 mètres de conduites d'égout. Les résidents auront un meilleur accès à l'eau potable et bénéficieront d'une meilleure gestion des eaux usées, ainsi que d'un nouveau réseau d'aqueduc et d'égout pour 35 résidences. 544 101 $ 680 126 $ 275 773 $ Réseau d'aqueduc et d'égout - Phase 6A à l'extrémité ouest Lark Harbour Installation d'un réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires à l'extrémité ouest de la route 450. Cela comprend l'installation de 550 mètres de conduites principales d'eau et de 550 mètres de conduites d'égout, ainsi que la construction d'une station de relèvement. Le projet permettra de raccorder 39 foyers au réseau. Ce projet augmentera la capacité de la municipalité à gérer efficacement les eaux usées et les eaux pluviales. 544 101 $ 680 126 $ 275 773 $ Prolongement du réseau d'égout sur le chemin Lower Cove - Phase 2 McIvers Installation d'un réseau sanitaire sur le chemin Lower Cove et la route 440, ce qui comprendra le remplacement d'environ 860 mètres de conduites d'égouts sanitaires pour 20 ménages. La collectivité bénéficiera d'une meilleure capacité de gestion des eaux usées. 362 734 $ 453 417 $ 183 849 $ Amélioration de la gestion des eaux pluviales sur la Première Avenue Humber Arm South Installation d'un système de gestion des eaux pluviales sur la Première Avenue, et réalisation d'une analyse des bassins hydrographiques pour déterminer adéquatement la taille du système de gestion des eaux pluviales requis. Le projet comprend également le remplacement des trous d'homme et des bassins récepteurs.



Ces travaux permettront d'empêcher l'érosion du sol par ruissellement dans le secteur et de protéger les résidents contre les inondations. 223 784 $ 279 730 $ 113 423 $ Réseau d'égout à l'extrémité sud de Summerside - Phase 2 Irishtown- Summerside Amélioration des infrastructures d'égouts sanitaires à l'extrémité sud de la municipalité. Cela comprend le remplacement d'environ 320 mètres de conduites d'égouts sanitaires desservant 20 ménages. La collectivité bénéficiera d'un meilleur traitement et d'une meilleure gestion des eaux usées. 187 350 $ 234 188 $ 235 469 $ Nouveau réseau d'égout dans Brook - Phase 2 Gillams Installation d'un réseau d'égouts sanitaires, ce qui comprendra 950 mètres de nouvelles conduites d'égouts sanitaires qui desserviront environ 17 ménages. La route sera repavée après l'installation du réseau d'égouts.



Ces travaux permettront d'augmenter la fiabilité du réseau d'égout dans cette partie de la municipalité, ce dont bénéficieront les résidents grâce à l'augmentation de la capacité de traitement et de gestion des eaux usées. 181 367 $ 226 709 $ 91 924 $ Remplacement de la station de relèvement - Meadows Meadows Amélioration de la station de relèvement et remplacement de l'équipement de la station de pompage des eaux usées, pour veiller à ce que le système puisse fonctionner à pleine capacité et améliorer la qualité de l'eau. Ces travaux permettront de diminuer les coûts de service et d'entretien. 102 741 $ 128 426 $ 52 073 $

