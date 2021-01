Les résidents de collectivités d'Avalon bénéficieront d'un meilleur accès aux services d'aqueduc et d'égout

HOLYROOD, NL, le 14 janv. 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté notre santé personnelle, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Des investissements stratégiques dans des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sûres et modernes joueront un rôle clé pour offrir aux résidents de Terre-Neuve-et-Labrador des services fiables afin de soutenir une collectivité saine.

Aujourd'hui, Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 5,4 millions de dollars pour sept projets visant à améliorer les services d'aqueduc et les infrastructures de traitement des eaux usées dans des collectivités de la péninsule d'Avalon, à Terre-Neuve-et-Labrador.

À Holyrood, le financement conjoint permettra d'installer un réservoir de stockage d'eau de 500 000 gallons, ainsi qu'un nouveau système de contrôle et des conduites d'eau. Le projet permettra de fournir des services d'approvisionnement en eau potable fiables et continus aux résidents et aux entreprises locales.

Les municipalités de Branch, Colliers, Ferryland, Harbour Main-Chapel's Cove-Lakeview et St. Mary's bénéficieront de l'amélioration de conduites d'eau principales et d'infrastructures connexes, ce qui permettra aux résidents de bénéficier de services d'alimentation en eau potable facilement accessibles.

Les résidents de Ferryland bénéficieront également d'une meilleure installation de conduites d'eaux pluviales et d'égout, ainsi que de la réfection des routes visées par les travaux. La municipalité de Placentia bénéficiera d'une station de relèvement et d'une nouvelle unité de traitement des eaux usées, ce qui augmentera la capacité de la municipalité à traiter et à gérer les eaux usées.

Ces projets favoriseront la croissance future de la collectivité, en plus de protéger la santé des résidents et l'environnement.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,9 million de dollars dans ces projets, tandis que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador leur consacre plus de 2,3 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Les municipalités consacrent au total plus de 1 million de dollars aux projets.

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures modernes d'approvisionnement en eau pour bâtir de collectivités plus vertes et plus saines. Nous sommes fiers d'investir avec nos partenaires dans des réseaux d'aqueduc de meilleure qualité et plus vastes, ainsi que dans la gestion des eaux usées dans la péninsule d'Avalon. Ces projets permettront de préserver la santé publique et de mieux protéger l'environnement. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce aux annonces de financement que nous avons effectuées ces derniers mois, nous pouvons améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau dans les collectivités rurales. En travaillant avec les collectivités et le gouvernement fédéral, nous nous assurons que les infrastructures existantes continuent de fonctionner adéquatement pour les résidents de ces collectivités. »

L'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador

« Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'améliorer les services d'approvisionnement en eau pour de nombreux résidents du district de Placentia - St. Mary's. Je vais continuer à plaider en faveur de l'amélioration des services d'alimentation en eau potable et des infrastructures de traitement des eaux usées pour les résidents de mon district. »

Sherry Gambin-Walsh, députée provinciale de Placentia - St. Mary's

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 508 millions de dollars dans plus de 627 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et- Labrador .

a investi plus de 508 millions de dollars dans plus de 627 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et- . Le gouvernement du Canada a investi plus de 120 millions de dollars dans 258 projets d'infrastructure verte dans toute la province.

a investi plus de 120 millions de dollars dans 258 projets d'infrastructure verte dans toute la province. Les Canadiens peuvent voir les projets en cours dans leur collectivité grâce à la carte des projets du plan Investir dans le Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html.

Le financement conjoint fédéral, provincial et municipal accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permettra de soutenir sept projets d'infrastructures d'aqueduc et d'égout dans la péninsule d'Avalon, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,9 million de dollars, et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit plus de 2,3 millions de dollars pour ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Les municipalités font une contribution totale de plus d'un million de dollars à leurs projets respectifs.

Renseignements sur les projets :

Lieu Nom du projet Renseignements sur le projet Fonds fédéraux Fonds provinciaux Fonds municipaux Municipalité de Branch Modernisation de la conduite d'eau - chemin principal ouest et nord - Branch Installation de 1410 m de conduites d'eau principales et de 36 branchements de service sur le chemin principal ouest, ainsi que de 1205 m de conduites d'eau principales et de 22 branchements de service sur le chemin principal nord. En outre, 276 m de conduites d'eau et 21 branchements de service seront installés sur le chemin Hill. Le projet permettra d'accroître l'accès à l'eau potable et d'améliorer les services d'approvisionnement en eau pour des dizaines de résidents. 232 619 $ 290 773 $ 117 901 $ Municipalité de Colliers Système d'approvision-nement en eau de l'étang de Bedlam Remise en état du réseau d'approvisionnement en eau grâce à l'installation de 700 m de conduites principales. Le projet permettra d'assurer un approvisionnement en eau efficace pour les habitants de la ville. 172 470 $ 215 587 $ 87 415 $ Municipalité de Ferryland Installation d'aqueduc et d'égout sur le chemin Merrymeeting Fournir des services d'approvisionnement en eau à un plus grand nombre de foyers en installant 350 m de canalisations d'égouts sanitaires, 200 m de canalisations d'égouts pluviaux, des bassins de captage, des trous d'homme et des chambres de vannes, ainsi que 350 m de conduites d'eau. Les travaux comprennent également la modernisation de 350 m de route. Les résidents bénéficieront d'un meilleur accès à l'eau potable et d'un réseau routier amélioré. 255 054 $ 318 818 $ 129 272 $ Municipalité de Harbour Main-Chapel's Cove-Lakeview Amélioration du réseau d'approvision-nement en eau du chemin Ridge Amélioration des infrastructures liées à l'eau sur le chemin Ridge, y compris l'installation d'environ 405 m de conduites d'eau principales, de 75 m de lignes de service, de trois bouches d'incendie et de sept vannes d'eau. Le projet permettra de fournir de l'eau potable et une protection accrue contre les incendies aux résidents du chemin Ridge et de Murphy's Lane. 97 752 $ 122 190 $ 49 545 $ Municipalité de Holyrood Amélioration de l'approvision-nement en eau Les travaux comprennent l'installation d'un réservoir de stockage de 500 000 gallons d'eau, d'un système de contrôle et de conduites d'eau. Le projet permettra d'offrir aux résidents un accès fiable et continu à l'eau potable. 581 814 $ 727 267 $ 294 888 $ Municipalité de Placentia Station de traitement Blivet Ajout d'une station de relèvement et d'une nouvelle unité de traitement des eaux usées, comprenant 50 m de conduites principales d'égout et 10 m de conduites de refoulement. Le projet augmentera l'efficacité de la station de relèvement actuelle et la capacité de la Ville à traiter et à gérer les eaux usées. 287 455 $ 287 455 $ 217 558 $ Municipalité de St. Mary's Remplace-ment du réservoir d'eau - St. Mary's Le projet consiste à installer un nouveau réservoir d'eau, et les accessoires connexes, afin que le réseau d'approvisionnement en eau puisse résister aux intempéries et aux catastrophes naturelles. Il fournira également aux habitants de la ville une eau potable facilement accessible. 333 246 $ 416 557 $ 168 903 $

