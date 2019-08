Les résidents de Charlottetown bénéficieront d'investissements dans des infrastructures vertes et communautaires

CHARLOTTETOWN, le 27 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures vertes et récréatives aident à créer des collectivités dynamiques et saines pour les résidents et leur famille. Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard reconnaissent que les investissements stratégiques dans les infrastructures jouent un rôle clé dans l'établissement de collectivités où il fait bon vivre, en plus de créer de bons emplois qui contribuent à la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Charlottetown, au nom de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard, et Philip Brown, maire de la Ville de Charlottetown, ont annoncé le financement de six projets visant le traitement des eaux usées et des infrastructures communautaires dans la ville de Charlottetown.

Deux projets consisteront à améliorer les services de traitement des eaux usées de la ville, notamment grâce à la modernisation de la station de traitement des eaux usées de Charlottetown et à l'amélioration de sept stations de relèvement dans la ville. Ces projets permettront d'augmenter la capacité de la ville à gérer et à traiter les eaux usées, ce qui se traduira par un environnement plus propre pour les résidents.

Les autres projets permettront d'améliorer des espaces récréatifs de la ville, notamment l'agrandissement du parc Victoria, l'amélioration de l'accès au parc Queen Elizabeth et l'amélioration de l'accès au complexe de soccer Parkman, au parc de la forêt acadienne et aux sentiers pédestres et cyclables à proximité par le pont du ruisseau Wrights. Ces projets offriront aux résidents de Charlottetown et à leur famille davantage de possibilités de se réunir et de demeurer actifs, en plus d'augmenter le tourisme récréatif dans la région.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,9 millions de dollars dans les six projets dans le cadre de son plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La province de l'Île-du-Prince-Édouard leur consacre plus de 6,5 millions de dollars et la municipalité fournira le reste du financement nécessaire aux projets.

« Le gouvernement du Canada reconnaît que des services modernes de traitement des eaux usées et des espaces communautaires et récréatifs accessibles sont essentiels à la création de collectivités saines où les familles, les amis et les visiteurs peuvent se rassembler et être actifs. Les projets d'infrastructure annoncés aujourd'hui amélioreront la qualité de vie des résidents de Charlottetown et augmenteront le potentiel touristique de cette belle ville. »

Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Charlottetown, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les espaces verts, les sentiers pédestres et cyclables, les terrains de balle et autres espaces de loisirs communautaires font de l'Île-du-Prince-Édouard un endroit où il fait bon vivre. Les investissements dans les collectivités de l'Île renforcent notre province tout entière. »

L'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard

« Nous tenons à remercier les gouvernements fédéral et provincial pour leur collaboration et leur soutien continus dans le cadre des projets d'infrastructure ici, dans cette ville qui est le berceau de la Confédération. Cet engagement à plusieurs niveaux montre que tous les ordres de gouvernement partagent l'objectif de créer des collectivités saines en mettant l'accent sur l'environnement et la qualité de vie globale de nos résidents. Ces projets auront des répercussions durables pour les futures générations. »

Philip Brown, maire de la Ville de Charlottetown

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'œuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Les résidents de Charlottetown bénéficieront d'investissements dans des infrastructures vertes et communautaires

Un financement conjoint fédéral et provincial appuiera six projets dans la ville de Charlottetown, qui visent à améliorer des infrastructures de loisirs, de traitement des eaux usées et communautaires.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,9 millions de dollars dans ces six projets dans le cadre des Projets nationaux et régionaux (PNR) du volet Infrastructures provinciales-territoriales, du volet Infrastructures vertes (VIV) et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard leur consacre plus de 6,5 millions de dollars. La Ville de Charlottetown devra assumer le reste des coûts des projets.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Fonds Détails concernant le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Charlottetown - Amélioration de la résilience de la station de traitement des eaux usées VIV Le projet consiste à améliorer la station de traitement des eaux usées de Charlottetown. Les travaux comprennent l'ajout d'un troisième clarificateur primaire qui permettra l'élimination continue des particules solides, ainsi que l'ajout d'équipements auxiliaires. 2 640 000 $ 2 199 780 $ 2 060 220 $ Remise en état et amélioration de stations de relèvement VIV Le projet prévoit la remise en état de stations de relèvement afin d'améliorer la gestion et la capacité de traitement des eaux usées. Le projet comprend l'amélioration du pompage, le remplacement de vannes et de conduites dans quatre stations de relèvement, ainsi que des améliorations dans trois stations de taille moyenne. 1 320 000 $ 1 099 890 $ 1 030 110 $ Projet d'agrandissement du parc Victoria PNR Le projet prévoit le réaménagement d'un édifice institutionnel et d'un site afin d'agrandir le parc Victoria adjacent, qui est largement utilisé pour des activités récréatives. 1 283 333 $ 2 586 667 $ 0 $ Asphaltage de sentiers au parc Queen Elizabeth VICCR Le projet consiste à améliorer un kilomètre de sentiers de gravier qui encerclent le parc, ce qui comprend l'amélioration de la couche de fondation et l'ajout d'une surface asphaltée à tous les sentiers du parc. 88 000 $ 73 326 $ 68 674 $ Renouvellement du pont du ruisseau Wrights VICCR La réfection du pont permettra un accès complet au complexe de soccer Parkman, au parc de la forêt acadienne, aux sentiers pédestres et aux sentiers de vélo de montagne à partir de la promenade Acadian. Le projet permettra également d'assurer un accès futur à l'ancien site d'enfouissement East Royalty. 528 000 $ 439 956 $ 412 044 $ Remplacement de poteaux et de dispositifs d'éclairage Diamond Light de la ville VICCR Les travaux comprennent l'enlèvement de l'ancien système d'éclairage, l'installation de nouveaux poteaux, l'amélioration du câblage, de même que l'installation de nouveaux dispositifs d'éclairage à DEL et d'un nouveau panneau de commande. 132 000 $ 109 989 $ 103 011 $

