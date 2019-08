Les résidents de Bryenton bénéficieront d'une route plus fiable grâce à l'asphaltage de la route 108

BRYENTON, NB, le 29 août 2019 /CNW/ - Investir dans les infrastructures publiques soutient des réseaux de transport efficaces qui aident les Canadiens à demeurer en sécurité sur les routes tout en permettant un accès efficace au travail, à l'école et à la collectivité.

Aujourd'hui, Pat Finnigan, député de Miramichi-Grand Lake, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et l'honorable Jake Stewart, ministre des Affaires autochtones, ont annoncé un financement pour l'asphaltage d'environ 1,9 kilomètre de la route 108, à Bryenton, vers le chemin Parker.

Le projet consiste à améliorer la route afin de la rendre plus fiable pour la collectivité rurale. Les travaux de réfection permettront d'améliorer l'accessibilité de la route et assureront sa longévité pour les résidents et les entreprises pour les années à venir.

Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick allouent chacun 420 000 $ à ce projet. Le financement fédéral provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

« Je suis fier de dire que les résidents de Bryenton profiteront bientôt de routes améliorées, qui rendront leur expérience de conduite plus agréable et plus efficace. Investir dans des infrastructures de haute qualité est un élément essentiel pour bâtir des collectivités où il fait bon vivre. En collaboration avec nos partenaires provinciaux, nous préservons la sécurité à long terme de la collectivité pour les générations à venir. »

Pat Finnigan, député de Miramichi-Grand Lake, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« L'amélioration des infrastructures de transport aide à faire en sorte que les Canadiens aient plus de temps à consacrer à leur famille chaque jour. Une fois terminé, cet important projet à Bryenton se traduira par une route plus sûre et plus efficace pour les résidents et les visiteurs. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« La route 108 est un corridor stratégique pour l'industrie du bois d'œuvre et un lien important entre l'est et l'ouest du Nouveau-Brunswick. Je suis heureux que notre gouvernement collabore avec ses partenaires fédéraux pour s'assurer que nos routes sont sécuritaires et adéquates pour le public. »

L'honorable Jake Stewart, ministre des Affaires autochtones

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars servent à appuyer des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne dans les régions rurales de tout le pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne dans les régions rurales de tout le pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision d'avenir, en définissant des mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'œuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

