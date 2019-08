Les résidents de Blacks Harbour bénéficieront d'une infrastructure d'aqueduc et d'égout améliorée

BLACKS HARBOUR, NB, le 30 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que les investissements stratégiques dans des infrastructures modernes jouent un rôle essentiel pour s'assurer que les Canadiens et leur famille ont accès à des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées fiables qui répondent à leurs besoins.

Aujourd'hui, Karen Ludwig, députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé l'octroi d'un financement pour la construction de nouveaux services d'aqueduc et d'égout à Blacks Harbour, au Nouveau-Brunswick.

Le projet permettra de fournir des services d'aqueduc et d'égout pour les propriétés situées sur le cours Glennie et le terrain de balle voisin. Il prévoit également la modernisation de trois stations de relèvement qui vise à empêcher le rejet de matières dangereuses, ainsi que les travaux routiers nécessaires à la réalisation du projet. Les résidents de Blacks Harbour bénéficieront d'une eau propre, ce qui contribuera à préserver la santé de la collectivité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 20 000 $ dans ce projet par l'entremise du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick contribue pour sa part plus de 10 000 $. Le village de Blacks Harbour fournira le reste du financement.

Citations

« Une infrastructure moderne d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées appuie la transition continue du gouvernement du Canada vers une croissance économique durable et contribue à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Les améliorations apportées à l'infrastructure de Blacks Harbour permettront aux résidents de continuer d'avoir accès une eau potable salubre et de protéger la collectivité pour les années à venir. »

Karen Ludwig, députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

le gouvernement du Canada injectera plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes essentielles au commerce et au transport ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

injectera plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes essentielles au commerce et au transport ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays. De cette somme, 26,9 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure verte, ce qui comprend 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne de la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique des collectivités rurales du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne de la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique des collectivités rurales du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie canadienne de développement économique rurale tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

la main-d'œuvre qualifiée et l'immigration;



l'innovation;



la croissance propre et les changements climatiques;



le commerce et l'investissement;



l'infrastructure.

