Les résidents d'Oliver Paipoonge bénéficieront d'infrastructures récréatives améliorées 

OLIVER PAIPOONGE, ON, le 1er mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et au ministre des Affaires autochtones, et député provincial de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Lucy Kloosterhuis, mairesse d'Oliver Paipoonge, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour l'amélioration de quatre installations communautaires et récréatives dans la municipalité d'Oliver Paipoonge.

Le gouvernement du Canada investit plus de 69 000 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 57 000 $ aux projets, tandis que la Municipalité d'Oliver Paipoonge leur consacre plus de 46 000 $.

L'un des projets consiste à remettre en état et à améliorer l'aréna Nor West. Les travaux comprendront le remplacement de certaines parties du toit métallique à joints debout et de panneaux latéraux du bâtiment et le remplacement de la pompe à eau du système de fabrication de glace. De plus, le système de fabrication de glace sera évaluer pour identifier d'autres composantes pouvant nécessiter de l'attention. Grâce à ces améliorations, les résidents de la région pourront participer à des programmes et à des tournois de hockey, de patinage artistique et de ringuette dans une installation plus sécuritaire et plus écoénergétique. Ces améliorations permettront également d'améliorer le rendement de l'installation et de prolonger sa durée de vie.

Les autres projets comprennent des réparations extérieures, la réparation de la toiture et le remplacement du système de CVC à la salle Rosslyn, ainsi que le remplacement du panneau de contrôle de l'alarme incendie de la salle Murillo. De plus, on remettra en état la chaussée et du béton de l'aire de stationnement des deux installations. Grâce à ces améliorations, ces salles, utilisées fréquemment pour une variété d'activités et d'événements, pourront mieux servir la collectivité. On installera également des comptoirs de service à la clientèle accessibles dans les succursales Murillo et Rosslyn de la bibliothèque municipale, ce qui améliorera les services offerts aux enfants et aux personnes handicapées.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de loisirs modernes et sécuritaires pour bâtir des collectivités saines et résilientes, favoriser le renforcement des liens entre les membres des collectivités et fournir de précieux services. Grâce à la remise en état d'installations récréatives à Oliver Paipoonge, familles et amis disposeront d'endroits sécuritaires, écoénergétiques et accessibles où se réunir et rester en forme pendant de nombreuses décennies. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis heureux de représenter la province de l'Ontario pour souligner cet investissement dans la municipalité d'Oliver Paipoonge. L'importance de la modernisation de ces infrastructures ne peut être sous-estimée. Ces projets aideront à faciliter le développement d'infrastructures de loisirs modernes, sécuritaires et accessibles pour les résidents d'Oliver Paipoonge, ce qui est essentiel pour bâtir des collectivités saines et résilientes. »

Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et au ministre des Affaires autochtones, et député provincial de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Il est très difficile pour des municipalités comme Oliver Paipoonge de trouver les ressources nécessaires pour entretenir correctement ses installations. Nous sommes donc très reconnaissants de recevoir une généreuse aide financière des gouvernements fédéral et provincial pour la réalisation de ces projets de remise en état. L'aréna Nor West, la salle Murillo et la salle Rosslyn sont les pierres angulaires de la vie communautaire dans la municipalité, et ces améliorations contribueront grandement à faire en sorte que ces installations puissent continuer à servir la collectivité. »

Lucy Kloosterhuis, mairesse d'Oliver Paipoonge

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 780 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 780 projets d'infrastructure en . Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement du bénéficiaire Comptoirs de service à la clientèle accessibles On installera des comptoirs de service à la clientèle accessibles dans les succursales Murillo et Rosslyn de la bibliothèque municipale. Les travaux comprennent le remplacement des bureaux existants par des comptoirs qui répondent aux exigences de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Ces comptoirs permettront d'améliorer le service à la clientèle pour les enfants et les personnes handicapées. 3 419 $ 2 849 $ 2 280 $ Salle Murillo Le projet consiste à remplacer le panneau de contrôle de l'alarme incendie, à réparer l'asphalte fissuré et détérioré de l'aire de stationnement, ainsi qu'à améliorer l'état des allées en béton. Les améliorations offriront aux résidents un accès plus sécuritaire au bâtiment, en plus de permettre à la municipalité de continuer à offrir des services de qualité à la collectivité. 12 600 $ 10 499 $ 8 401 $ Aréna Nor West Les travaux consistent à remplacer une partie du toit métallique à joints debout, réparer des zones endommagées par la corrosion, remplacer des tuyaux de descente pluviale et des évents, remplacer les joints d'étanchéité de la porte basculante et des fenêtres, et réparer la pompe d'extraction de l'eau servant au refroidissement et au chauffage. Ces travaux permettront d'accroître la sécurité de l'aréna et de prolonger la durée de vie de l'installation. De plus, un spécialiste fera la revue du système de fabrication de la glace pour identifier les composantes qui requiert l'attention. 34 163 $ 28 467 $ 22 778 $ Centre communau-taire Rosslyn Les travaux consistent à réparer le mur extérieur en remplaçant le mortier et les briques endommagés, à réparer et à remplacer les joints détériorés sur la toiture, à remplacer l'appareil de CVC, ainsi qu'à réparer l'asphalte de l'aire de stationnement. Grâce à ces améliorations, les résidents de la région pourront accéder aux services municipaux et assister à des événements communautaires et récréatifs dans une installation plus sécuritaire et plus écoénergétique. 19 250 $ 16 040 $ 12 835 $

