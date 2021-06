ANTIGONISH, NS, le 24 juin 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Dans l'ensemble du pays, les collectivités sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables.

C'est pourquoi les gouvernements ont pris des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de se tourner vers l'avenir afin de déterminer ce qui peut encore être fait en ces temps sans précédent.

Aujourd'hui, Sean Fraser, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances et de la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances et député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; et l'honorable Randy Delorey, procureur général et ministre de la Justice et député provincial d'Antigonish, au nom de l'honorable Chuck Porter, ministre de l'Énergie et des Mines, et Laurie Boucher, mairesse d'Antigonish, ont annoncé un financement pour créer un couloir de transport actif à travers la ville d'Antigonish.

Ce nouveau couloir sera le pilier du réseau de transport actif de la ville d'Antigonish et sera relié à un plus grand réseau de transport actif dans le comté d'Antigonish avoisinant. Le projet consistera à créer un pilier de transport actif de deux kilomètres en construisant ou en reconstruisant des éléments d'infrastructure clés aux endroits suivants :

la rue West (reliant la route 104 et la rue James à la rue St. Ninian)

la rue James à la rue St. Ninian) la rue St. Ninian (reliant la rue West à la rue Church)

une section hors route à travers le Columbus Field (reliant la rue Church à la rue St. Andrews )

(reliant la rue Church à la rue ) la rue Main (reliant la rue St. Andrews à la rue Adam)

Une fois terminé, le couloir offrira aux résidants de tous âges et de toutes capacités de nouvelles options écologiques et durables pour se déplacer dans leur ville. Ce financement permettra de promouvoir des modes de vie sains et actifs, tout en contribuant à un avenir plus vert pour les prochaines générations.

Le gouvernement du Canada investira plus de 1,6 million de dollars dans ce projet, notamment dans le cadre du volet Infrastructure verte du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Pour sa part, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse financera plus de 1,3 million de dollars, tandis que la ville d'Antigonish versera plus d'un million de dollars.

Citations

« Les projets d'infrastructure de transport actif font la promotion d'un mode de vie sain, réduisent les émissions et font de nos collectivités des endroits plus actifs et dynamiques où il fait bon vivre et travailler. Cet investissement va créer des emplois locaux, aider les résidents d'Antigonish à devenir plus actifs et contribuer aux efforts de la Ville d'Antigonish de devenir la première collectivité carboneutre au Canada. Je suis ravi de voir le gouvernement fédéral faire cet investissement et j'ai hâte de voir les bienfaits qu'il aura pour la communauté. »

Sean Fraser, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances et de la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances et député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce nouvel investissement dans le transport actif aidera la province à atteindre son but de réduire les gaz à effets de serre et à faire des options de transport propres un choix facile et sain pour les résidents. »

L'honorable Randy Delorey, procureur général et ministre de la Justice et membre de l'Assemblée législative pour Antigonish, au nom de l'honorable Chuck Porter, ministre de l'Énergie et des Mines

« La stratégie de planification municipale et la stratégie de vie active de la ville soulignent l'engagement à long terme du conseil pour le transport actif et pour l'offre d'options plus attirantes, sûres et accessibles pour les cyclistes les plus expérimentés, les familles se déplaçant avec des poussettes, ou les jeunes enfants à vélo. Ce projet de corridor va relier la ville aux réseaux de transport actif du comté et mettre Antigonish sur la carte de la Route Bleue provinciale, ce qui donnera aux gens une raison de plus de visiter notre superbe collectivité. »

Laurie Boucher, mairesse d'Antigonish

Quelques faits

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et du Nord du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et du Nord du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont destinés au soutien des infrastructures vertes dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 911 millions de dollars dans 277 projets d'infrastructure dans toute la Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 911 millions de dollars dans 277 projets d'infrastructure dans toute la Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le . Dans l'ensemble du Canada , depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a contribué à hauteur de 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

