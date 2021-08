PETIT-ROCHER, NB, le 5 août 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les priorités absolues de tous les ordres de gouvernement. Alors que nous nous remettons des conséquences de la pandémie de COVID-19, nous savons à quel point les investissements dans les infrastructures essentielles sont importants pour rebâtir en mieux.

La prise de mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités est essentielle au bien-être de la province, et l'annonce d'aujourd'hui est un élément clé de ce soutien.

Aujourd'hui, Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural; l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de la Société de développement régional, et Rachel Boudreau, mairesse du village de Petit-Rocher, ont annoncé la construction d'un nouveau système de traitement de l'eau à Petit-Rocher.

Le projet prévoit la construction d'un nouveau système de traitement de l'eau utilisant la nanofiltration, ainsi que l'extension de la station de pompage existante. En outre, un nouveau système de traitement pour le lavage à contre-courant de la filtration, ainsi que des connexions aux services d'eau municipaux, seront construits. Une fois que les travaux seront terminés, le site sera remis en état et agrandi en vue d'aménager un nouveau terrain de stationnement pour mieux répondre à l'augmentation de la capacité et de la demande du centre existant.

Le nouveau système de traitement de l'eau améliorera la qualité générale de l'eau pour les résidants, augmentera l'accès à l'eau potable et contribuera à mettre fin aux avis d'ébullition de l'eau pour certains membres de la collectivité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,5 millions de dollars dans ce projet par l'intermédiaire du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit plus de 1,3 million de dollars et le village de Petit-Rocher finance le projet à hauteur de 278 000 $.

Citations

« Les collectivités rurales font partie intégrante de notre pays et elles ont été durement touchées par la COVID-19 de différentes manières. Malgré ces défis, le gouvernement du Canada est fier de continuer à faire des investissements, comme ce nouveau système de traitement de l'eau, qui aident à faire des collectivités comme Petit-Rocher des endroits encore plus sains, plus verts et plus vivables. »

Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Investir dans l'amélioration des installations de traitement des eaux usées et de l'eau potable est un élément important de la réalisation de la priorité de notre gouvernement, qui est de bâtir des collectivités dynamiques et durables. Avec des projets comme ceux-ci, nous ne faisons pas que préserver la santé publique et protéger l'environnement, nous équipons également les collectivités des infrastructures dont elles ont besoin pour la croissance démographique et la reprise économique. »

L'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de la Société de développement régional

« Je suis très fière de voir la collaboration entre tous les niveaux de gouvernement. De l'eau potable adéquate est une nécessité pour tous les citoyens canadiens. Je suis fière de pouvoir enfin dire aux citoyens de Petit-Rocher que nous avons de l'eau de la plus haute qualité ! »

Rachel Boudreau, mairesse du village de Petit-Rocher

FAITS EN BREF

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 2 milliards de dollars seront consacrés à étayer l'infrastructure qui répond aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 574 millions de dollars dans 330 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 574 millions de dollars dans 330 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan . Dans l'ensemble du Canada , depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a contribué à hauteur de 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

Liens connexes

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/map

Investissements du gouvernement fédéral dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

https:/www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613 295-8123, [email protected]; Mary-Anne Corbyn-Hurley, Directrice des communications, Société de développement régional, 506 457-4996, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613 960-9251, Sans frais : 1 877 250-7154, Courriel : [email protected], Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn; Site Web : Infrastructure Canada

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca