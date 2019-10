Les représentants du personnel de bureau des Pages Jaunes du Québec ratifient une nouvelle convention collective, complétant ainsi le processus de renégociation des contrats de travail de l'entreprise

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) (" Pages Jaunes " ou la " Société ") a annoncé aujourd'hui que ses employés cléricaux au Québec ont ratifié une nouvelle convention collective de quatre ans.

"Je tiens à remercier nos employés cléricaux pour le soutien et la collaboration qu'ils ont toujours apportés à notre entreprise. Leur volonté de moderniser leur façon de travailler donnera à la Société la capacité de fonctionner plus efficacement et de redresser la courbe de croissance de l'entreprise dans le marché compétitif d'aujourd'hui ", a déclaré David Eckert, Président et chef de la direction des Pages Jaunes.

Au cours de la dernière année, toutes les conventions collectives de la Société ont été renégociées, la prochaine convention venant à échéance se terminant le 31 décembre 2021.

À propos des Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing. Elle favorise la croissance des économies locales en aidant les entreprises à créer et renforcer des liens avec leurs clients grâce à sa gamme de médias et de produits.

Pages Jaunes détient certains des principaux médias de recherche locale en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411.ca, ainsi que les applications mobiles PJ, PJ Shopwise et Canada411, de même que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'informations veuillez visiter https://entreprise.pj.ca

