La déclaration présentée à la Cour couvrait plusieurs sujets de préoccupation importants pour le ministère des Pêches et des Océans du Canada. La pêche commerciale à l'appât et au hareng à des fins alimentaires a lieu chaque année à des dates précises entre novembre et février dans le détroit de Georgie, et est pratiquée seulement avec des sennes coulissantes.

Les bateaux de pêche commerciale à la senne sont conçus pour capturer de grandes quantités de poissons en encerclant les bancs avec un filet non sélectif. Les prises massives de poissons mélangés et juvéniles peuvent avoir de graves répercussions sur la population et l'écosystème, notamment parce que les poissons capturés peuvent être essentiels à la survie de certains stocks, et que les prises illégales non comptabilisées peuvent avoir un effet négatif sur le processus d'évaluation des stocks, qui est conçu pour assurer la durabilité des écosystèmes et des pêches.

Parmi les autres répercussions sociales et économiques négatives de la pêche dans les zones fermées, mentionnons la menace qui pèse sur les sources alimentaires traditionnelles des peuples autochtones, la diminution des moyens de subsistance de quiconque gagne sa vie dans l'industrie de la pêche commerciale, et la perte d'importantes retombées économiques de la pêche sportive et du tourisme pour les collectivités côtières.

Pêches et Océans Canada a pour mandat de protéger et de conserver les ressources marines, et de poursuivre les contrevenants à la Loi sur les pêches. Le Ministère veille au respect de la Loi et des autres lois et règlements, et en fait la promotion au moyen de patrouilles terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que d'activités d'éducation et de sensibilisation.

Certaines zones peuvent être fermées à la pêche de façon permanente en raison de préoccupations liées à la navigation, à la vulnérabilité de l'habitat du poisson, aux prises accessoires d'espèces ou de stocks non ciblés, ou à d'autres considérations en matière de gestion.





La baie Deepwater est utilisée par plusieurs espèces comme aire d'élevage (d'alevinage) et aire d'attente tout au long de l'année, en particulier pour le saumon, le hareng et le sébaste. La baie est fermée de façon permanente depuis le début des années 1980.





L'amende de 11 607,60 $ se divise en deux parties : une amende de 9 000 $ plus une amende de 2 607,60 $, qui représente la valeur au débarquement des 16 tonnes de hareng pêché illégalement.

