Parmi ceux qui estiment que la COVID-19 a eu une incidence sur leurs plans de retraite, nombreux sont ceux qui estiment que leur vision attendue de la vie après le travail a changé. Près du tiers ( 32 % ) n'ont plus l'intention de voyager ou voyageront beaucoup moins que prévu. De nombreux Canadiens estiment également qu'ils devront travailler plus longtemps que prévu; pour 30 % d'entre eux, cette situation est attribuable à la perte de revenu du ménage liée à la COVID-19, de plus, 26 % des Canadiens estiment que la pandémie a considérablement augmenté le coût de la retraite. De même, parmi ceux qui avaient l'intention de déménager dans une résidence principale plus petite pour leur âge d'or, 40 % ne sont plus certains du moment opportun pour le faire.

Les hommes sont en nombre plus élevé (68 %), à affirmer se sentir en confiance pour la gestion de leurs placements à la retraite, comparativement aux femmes (57 %). Les femmes sont quant à elles plus susceptibles de se tourner vers leurs amis et leur famille pour obtenir des conseils sur la retraite (25 %), tandis qu'un bon nombre d'hommes (23 %) affirment prendre toutes les décisions financières par eux-mêmes.

« Il s'agit d'un moment charnière pour obtenir des conseils sur vos ambitions de retraite, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME. Un expert peut vous aider à réévaluer votre situation financière, à créer de nouvelles estimations de votre revenu de retraite, à trouver des façons d'améliorer l'utilisation de vos liquidités et à ajuster les échéanciers au besoin pour atteindre vos objectifs globaux. »

Le sondage a également révélé les points suivants :

26 % des Canadiens âgés de 34 à 55 ans et 20 % de ceux de plus de 55 ans n'ont pas été en mesure de cotiser à leur épargne-retraite depuis le début de la pandémie

Les leçons que les Canadiens disent avoir apprises durant la pandémie comprennent la nécessité de porter plus d'attention aux finances personnelles (20 %), de ne pas paniquer lorsque les marchés deviennent volatils (21 %) et qu'il est important d'épargner pour la retraite et l'avenir (19 %).

Afin d'aider les Canadiens en matière de planification de retraite dans le contexte de la pandémie, la Banque CIBC offrira un webinaire gratuit (en anglais et en français) le 3 novembre 2020 auquel participeront un certain nombre d'experts financiers. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, visitez le site Web ici.

Du 19 au 21 août 2020, un sondage en ligne a été réalisé par Maru/Blue auprès de 3 032 adultes canadiens choisis au hasard parmi les panélistes de La Voix Maru Canada. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 1,6 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés par niveau de scolarité, âge, sexe et région (et, au Québec, par langue) de manière à refléter la composition de la population, en fonction des données du recensement. Cela a pour but de veiller à ce que l'échantillon soit le plus représentatif possible de toute la population adulte du Canada. Les écarts dans les totaux ou entre ceux-ci s'expliquent par le fait que les chiffres ont été arrondis.

