Les répartiteurs-répartitrices médicaux d'urgence (RMU) des Laurentides et de Lanaudière, membres de la FPHQ seront en grève générale illimitée le 22 décembre 2022 à minuit une

BOIS-DES-FILION, QC, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) désire informer la population d'une grève générale illimitée de ses membres répartiteurs-répartitrices médiaux d'urgence (RMU) des Laurentides et de Lanaudière. Cette grève sera déclenchée le 22 décembre 2022 à 00:01. Cette grève, approuvée par le Tribunal administratif du travail, division des services essentiels, en est une de tâches, le service à la population n'en sera pas affecté.

répartiteur.trices médicaux d'urgence (RMU) (Groupe CNW/Fédération des employés du préhospitalier du Québec)

Les membres RMU de la FPHQ veulent recevoir des conditions salariales similaires au réseau de la Santé étant donné leur apport indispensable. Considérant que les salariés ont été grandement sollicités par le ministère de la Santé et des Services sociaux lors de la pandémie et le manque criant de main-d'œuvre des Centres de communication santé, il est grand temps que les RMU soient reconnus à leur juste valeur par le gouvernement. Entre autres par une majoration de l'échelle salariale, afin d'attirer et retenir la main-d'œuvre. Les RMU sont le premier accès des citoyens pour recevoir les premiers secours au Québec, ce sont des professionnels qui soutiennent la population dans l'attente d'une ambulance par leurs conseils critiques en situation de crise et pour assigner les bonnes ressources.

CITATION

« Nous tiendrons la grève le temps qu'il faudra et sommes prêts à augmenter la pression », a affirmé Daniel Chouinard, président de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec.

À PROPOS DE LA FPHQ

La Fédération des employés du préhospitalier du Québec réunit près de 2 500 travailleurs du domaine du préhospitalier, répartis sur l'ensemble du territoire québécois par le biais de 47 fraternités. Ses membres sont des paramédics, des répartiteurs médicaux d'urgence et du personnel de soutien et de bureau.

SOURCE Fédération des employés du préhospitalier du Québec

Renseignements: INFORMATIONS: Daniel Chouinard, Président, FPHQ, [email protected]