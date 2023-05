Les rencontres IA 2023 à C2 Montréal : le milieu des affaires célèbre les talents d'ici

MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - La troisième édition des Rencontres IA, codéveloppées par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Scale AI et le Conseil de l'innovation du Québec, se tenait aujourd'hui dans le cadre de C2 Montréal. Cette édition a rassemblé plus de 400 personnes au Fairmont Le Reine Elizabeth venues assister à une discussion de haut niveau sur l'impact de l'intelligence artificielle générative et à la remise des Prix de l'excellence québécoise en intelligence artificielle.

Lors de l'événement, il a également été annoncé que la nouvelle initiative ALL IN, le plus grand rassemblement dédié à l'IA du Canada, se tiendra à Montréal les 27 et 28 septembre 2023. L'initiative sera coorganisée par la Chambre, Scale AI, le CEIMIA et Mila.

« L'intelligence artificielle est un secteur de force de l'économie du Grand Montréal. Pour cette nouvelle édition des Rencontres IA, nous voulions célébrer les savoir-faire et les talents locaux du secteur. Je tiens à féliciter chaleureusement l'ensemble des lauréats et des lauréates. Leur créativité, leur audace et leur ambition font rayonner notre métropole à travers le monde, contribuent à renforcer le positionnement de Montréal comme pôle mondial de l'intelligence artificielle et participent à la quête de solutions aux grands défis de demain », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Saluant la vitalité de l'écosystème de l'IA au Québec et au Canada, Julien Billot, directeur général de Scale AI, a ajouté : « Avec l'émergence et le succès d'un nombre croissant d'entreprises d'ici spécialisées en IA, on voit arriver une nouvelle étape dans notre transformation économique. Les rencontres IA témoignent de cette évolution qui doit nous porter vers une économie propulsée par l'IA. Merci à tous les participants qui nous ont fait part de leur réalité, des PME en croissance aux entreprises établies, et bravo aux gagnants des Prix de l'excellence québécoise en intelligence artificielle, qui nous inspirent. Toutes ces réalisations profiteront d'une nouvelle fenêtre vers l'international avec l'événement ALL IN, où nous avons invité tous les acteurs de notre industrie à se joindre à nous. Rendez-vous en septembre! ».

« Ce sont des événements de cette envergure qui nous permettent de mettre notre intelligence collective au service du progrès et du bien commun. Alors que l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, les acteurs du milieu se mobilisent pour le développement et l'utilisation responsables de l'IA. D'ailleurs, je les invite à participer à notre réflexion collective pour l'encadrement de l'IA, qui se tiendra dans les prochains mois et donnera lieu à des recommandations que nous déposerons au gouvernement à la fin de l'automne », a précisé Luc Sirois, Innovateur en Chef du Québec, directeur général du Conseil de l'innovation du Québec.

« Au cours des derniers mois, nous avons été témoins d'une accélération marquée des progrès de l'IA générative. Cette évolution s'est accompagnée d'une multitude de mises en garde de la part des experts quant aux risques que pourrait entraîner un déploiement mal encadré de l'IA pour notre démocratie et le contrôle de notre société. Face à l'ampleur de l'enjeu et à la vitesse des progrès, nous réitérons la nécessité d'adopter sans délai le projet de loi C-27, porté avec brio par le ministre Champagne. Au-delà de la loi, nous invitons le gouvernement du Canada à évaluer les recommandations formulées par les professeurs Yoshua Bengio et Yuval Noah Harari dans le cadre de leur panel à C2 Montréal hier », a conclu Michel Leblanc.

Les lauréats 2023 des Prix de l'excellence québécoise en intelligence artificielle sont :

Entreprise en IA s'étant le plus illustrée à l'international

BrainBox AI

Start-up IA québécoise de l'année

Axya

Produit en IA de l'année

AlayaCare

Service en IA de l'année

Vooban

Meilleur projet IA au service du bien commun

WhaleSeeker

Meilleure intégration de l'IA dans un produit/service ou dans un processus d'affaires au sein d'une PME ou d'un OBNL

Ray-Mont Logistiques

Meilleure intégration de l'IA dans un produit/service ou dans un processus d'affaires au sein d'une grande entreprise

Metro - MoovIA

Prix du public

Ubenwa

À propos des Rencontres IA

La troisième édition des Rencontres IA a été codéveloppée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Scale IA et le Conseil de l'innovation du Québec. Elle a été réalisée en association avec Investissement Québec et La Presse; en collaboration avec IVADO; ainsi qu'en partenariat avec Montreal Gazette.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de Scale AI (scaleai.ca)

En tant que grappe d'innovation de réputation mondiale spécialisée en intelligence artificielle (IA) basée à Montréal, Scale AI agit comme un pôle d'investissement et d'innovation pour accélérer l'adoption et l'intégration rapide de l'IA et contribue au développement d'un écosystème québécois et canadien en IA de classe mondiale. Financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, elle compte plus de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA. Scale AI développe des initiatives visant à soutenir des projets d'investissement d'entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, visant à encourager l'émergence de futurs fleurons du secteur et à faciliter le développement d'une main-d'œuvre qualifiée.

À propos du Conseil de l'innovation du Québec

Le Conseil de l'innovation du Québec, mis en place par le gouvernement du Québec, a pour mission de dynamiser l'innovation au sein des entreprises et de la société québécoise. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, assure la direction générale de l'organisme. Le rôle du Conseil est d'abord de conseiller le gouvernement et autres acteurs sur les stratégies et approches sur les questions liées aux écosystèmes d'innovation. L'équipe du Conseil participe à la promotion et au développement d'une culture d'innovation en favorisant la mobilisation des leaders régionaux et sectoriels. Depuis le 31 janvier 2023, le Forum IA Québec s'est joint au Conseil de l'innovation du Québec. L'intégration des activités du Forum IA Québec et la présence des principaux acteurs de l'intelligence artificielle au sein du Conseil de l'innovation permettront de poursuivre la mise en œuvre d'une vision à la fois ambitieuse et responsable pour le secteur.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Jean-Baptiste Portrait, Attaché de presse, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]