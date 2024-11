TORONTO, le 20 nov. 2024 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) vient de publier son rapport sur le niveau estimé de capitalisation de la solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées en Ontario pour le troisième trimestre 2024. Ce rapport souligne que le niveau de capitalisation global demeure élevé, à 121 %. Néanmoins, la baisse de 2 % par rapport au trimestre précédent rompt une tendance à la hausse constante depuis sept trimestres consécutifs.

« Parallèlement à la tendance à la baisse de l'inflation, des reculs possibles des taux d'intérêt pourraient nuire aux niveaux de capitalisation », a déclaré Lester Wong, actuaire en chef, régimes de retraite à l'ARSF. « Il s'agit pour les promoteurs et les administrateurs de régimes d'un rappel important de la nécessité de rester vigilants, de s'axer sur l'avenir et de gérer stratégiquement les risques liés aux régimes selon l'évolution des conditions du marché. »

L'ARSF encourage les régimes de retraite à utiliser des tests de résistance, des modélisations et d'autres outils analytiques pour gérer les risques de manière proactive et réévaluer les stratégies de placement afin d'assurer leur résilience financière.

L'ARSF publie chaque trimestre son rapport sur la solvabilité afin d'évaluer la santé financière des régimes de retraite à prestations déterminées de l'Ontario. Ce rapport fournit aux participants aux régimes des renseignements opportuns sur la performance de leur régime et sur l'état de l'économie à l'échelle nationale et internationale.

Pour en savoir plus

L'ARSF poursuit son travail au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs et les participants aux régimes de retraite, en vue d'assurer la sécurité, l'équité et des choix pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'ARSF.

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS :

Les demandes de renseignements des médias doivent être adressées à :

Russ Courtney

Chef des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. : 437-225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers