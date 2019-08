Les régimes de retraite canadiens à prestations déterminées ont enregistré de modestes gains au deuxième trimestre de 2019, selon RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Ils affichent un rendement de 10,2 % pour le premier semestre de l'année

TORONTO, le 7 août 2019 /CNW/ - Le rendement des caisses des régimes de retraite canadiens à prestations déterminées s'est établi à 2,7 % au deuxième trimestre de 2019, un recul par rapport au rendement de 7,2 % enregistré au premier trimestre de l'année, selon l'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie. Les paramètres de rendement des régimes qui composent cet univers ont baissé par rapport au trimestre précédent, mais le rendement semestriel s'établit tout de même à 10,2 %.

L'indice composé S&P/TSX a enregistré un rendement de 2,6 % au deuxième trimestre de 2019, un ralentissement par rapport au rendement de 13,3 % du trimestre précédent. Les placements en actions canadiennes des caisses de retraite canadiennes, qui ont également été évalués au deuxième trimestre de l'année, ont affiché un rendement de 2,3 %, comparativement à 12,4 % au trimestre précédent.

Autres résultats

L'indice MSCI Monde a produit un rendement de 1,7 %, en baisse par rapport à 10 % au trimestre précédent. Le rendement des actions mondiales a aussi ralenti, passant de 9,9 % au premier trimestre à 1,8 % au deuxième.

Les titres canadiens à revenu fixe ont gagné 3,7 % au deuxième trimestre, en baisse par rapport à 5,6 % au trimestre précédent.

L'indice des obligations universelles FTSE Canada a produit un rendement de 2,5 % au deuxième trimestre, comparativement à 3,9 % au premier. Le rendement des obligations canadiennes a lui aussi reculé au deuxième trimestre de 2019.

Parmi les 11 secteurs de l'indice composé S&P/TSX, 7 ont terminé le trimestre en territoire positif. Au premier trimestre de 2019, les 11 avaient affiché des gains.

Citation

« Le premier semestre de 2019 a été positif pour les régimes de retraite canadiens à prestations déterminées et tout indique que l'économie canadienne se porte bien, mais de petites failles commencent à apparaître. L'agitation géopolitique et commerciale se poursuit, tout comme le ralentissement de l'économie mondiale, et les investisseurs canadiens sont de plus en plus conscients de l'incidence de ces facteurs sur nos marchés et notre économie. La croissance au deuxième trimestre peut être qualifiée de saine, mais modeste, et les gestionnaires devront rester prudents et gérer activement leurs portefeuilles et leur exposition au risque. »

- Ryan Silva, directeur général et chef, Régime de retraite et assurance, Couverture clientèle mondiale, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Rendement historique

Période Rendement (%) Période Rendement (%) T2 2019 2,7 T3 2017 0,4 T1 2019 7,2 T2 2017 1,4 T4 2018 -3,5 T1 2017 2,9 T3 2018 0,1 T4 2016 0,5 T2 2018 2,2 T3 2016 4,2 T1 2018 0,2 T2 2016 2,9 T4 2017 4,4 T1 2016 0,0

L'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Depuis 30 ans, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) gère l'un des plus grands univers de régimes de retraite canadiens du secteur. L'univers des régimes de retraite fait actuellement le suivi du rendement et de la répartition d'actifs d'un large éventail de caisses de retraite canadiennes à prestations déterminées (PD) et est un indicateur étalon de rendement reconnu. L'indicateur étalon « univers des régimes de retraite » est produit par le service Risques et analyse des placements de RBC SIT. Le service Risques et analyse des placements utilise les meilleures technologies qui soient afin d'offrir des solutions indépendantes et rentables visant à aider la clientèle d'investisseurs institutionnels à faire le suivi des décisions de placement, à optimiser le rendement, à réduire les coûts, à atténuer le risque et à rehausser les aptitudes en matière de gouvernance.

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) est un fournisseur spécialisé de services d'administration d'actif et de services de garde, de paiements, de trésorerie et de marché destinés au secteur de la finance et aux investisseurs institutionnels du monde entier. Elle emploie plus de 4 500 personnes dans 17 pays de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, et en Australie. Nous fournissons à notre clientèle des services de protection des actifs fondés sur des solutions numériques orientées client dont l'amélioration et l'élaboration continues s'effectuent en phase avec ses besoins évolutifs. Comptant plus de 4 300 milliards de dollars canadiens d'actifs administrés au 23 mai 2019, RBC SIT a été classée huit années de suite premier dépositaire mondial par ses clients, et elle est un partenaire financier solide dont les cotes de solvabilité figurent parmi les plus élevées dans le monde.

SOURCE RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Renseignements: Briana D'Archi, 1 416 955-5658

Related Links

http://www.rbc.com