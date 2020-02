Les régimes de retraite canadiens à prestations déterminées génèrent le deuxième rendement le plus élevé en dix ans : RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Les marchés boursiers progressent dans toutes les régions

TORONTO, le 12 févr. 2020 /CNW/ - Pour marquer la fin d'une décennie caractérisée par les tensions géopolitiques, les changements apportés à la réglementation et la présence d'entreprises perturbatrices dans le domaine de la technologie financière, les régimes de retraite canadiens à prestations déterminées ont généré un rendement de 14,0 % en 2019, selon l'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie. Il s'agit du deuxième rendement annuel le plus élevé au cours des dix dernières années - résultat que l'on doit en grande partie à la flambée des marchés boursiers canadiens et mondiaux.

« Au cours des dix dernières années, les régimes canadiens à prestations déterminées ont, en moyenne, enregistré un rendement annualisé de 8,0 %. Ce résultat est plutôt impressionnant ; il ne faut toutefois pas occulter l'incertitude mondiale et les tensions commerciales qui risquent de caractériser les prochaines années, indique David Linds, premier directeur général et chef, Administration d'actifs - Canada. Bien que le rendement des marchés boursiers donne à penser que la croissance se poursuivra, les promoteurs de régime doivent continuer à élaborer des stratégies qui tiendront compte d'une volatilité plus élevée alors que les revenus et les éléments de fonds entrent dans une phase de ralentissement. »

Un rapport de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie s'appuyant sur les données d'un sondage mené auprès de 119 régimes de retraite canadiens à prestations déterminées indique une légère hausse du niveau médian de capitalisation des régimes, qui s'établit à 101 % (comparativement à 100 % en 2018). Le rapport, Se préparer en vue de la « vague argentée », révèle que la vaste majorité de régimes de retraite (71 %) détiennent des placements alternatifs dans leurs portefeuilles : l'immobilier et les infrastructures étant les plus populaires (95 % et 91 % respectivement). Le sentiment général exprimé par les répondants s'est amélioré, peu importe la taille ou le type de régime.

Le rendement des caisses des régimes de retraite canadiens à prestations déterminées s'est établi à 2,0 % au quatrième trimestre de 2019 (contre 1,7 % au troisième trimestre de 2019 et une perte de 3,5 % au quatrième trimestre de 2018).

une perte de 3,5 % au quatrième trimestre de 2018). Les actions canadiennes ont affiché un rendement de 3,1 % pendant le trimestre (+ 21,4 % pour l'année). Les actions mondiales, quant à elles, ont enregistré un rendement de 6,8 % (+ 20,7 % pour l'année). L'indice composé TSX est passé à 3,2 % pendant le trimestre (+ 22,9 % pour l'année) et l'indice MSCI Monde, à 6,3 % (+ 21,2 % pour l'année).

Les obligations canadiennes ont perdu 1,6 % au cours du trimestre, mais ont gagné 10,3 % pour l'année.

L'indice de référence du marché des titres à revenu fixe canadiens a perdu 0,9 % durant le trimestre (+ 6,9 % pour l'année).

