TORONTO, le 29 juill. 2022 /CNW/ - Les régimes de retraite canadiens ont enregistré des rendements négatifs dans l'ensemble des catégories d'actifs des marchés publics au cours du dernier trimestre, selon l'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie. Les préoccupations relatives à la santé économique mondiale, la liquidation du marché boursier et l'augmentation des taux obligataires ont fortement miné l'actif des régimes à prestations déterminées, qui a diminué de 8,6 % au deuxième trimestre de 2022, portant le rendement annuel cumulatif à -14,7 %.

Cette baisse est la plus importante depuis le troisième trimestre de 2008, où l'actif avait également chuté de 8,6 %. À l'époque, cette perte avait battu le record du plus faible rendement trimestriel que RBC ait jamais signalé, depuis son premier suivi du rendement et de la répartition d'actifs de régimes canadiens à prestations déterminées en 1994.

« L'incertitude des perspectives économiques mondiales, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine, la flambée de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt exigée par les banques centrales du monde entier et une nouvelle souche de la COVID-19, a conduit à ce résultat », a déclaré Niki Zaphiratos, première directrice générale, Propriétaires d'actifs, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie.

« La montée des taux obligataires à long terme a toutefois amélioré les ratios de solvabilité des régimes », a poursuivi Mme Zaphiratos. « Bien que ce soit une bonne nouvelle pour les promoteurs de régimes, les investisseurs doivent rester prudents. En effet, les économistes ont lancé des avertissements concernant les perspectives de nouvelles hausses de taux d'intérêt au cours du second semestre de l'année et les répercussions négatives qui en découlerait sur l'économie mondiale. »

Les actions mondiales ont perdu 12,2 % pour les régimes de retraite canadiens au second trimestre et 18,5 % depuis le début de l'année. Par contre, l'indice MSCI Monde a enregistré un rendement légèrement inférieur de -13,4 % au cours du trimestre. Des secteurs comme la consommation discrétionnaire (-21,3 %), les technologies de l'information (-19,2 %) et les services de communication (-16,8 %) ont connu une faiblesse notable. On observe un écart considérable de rendement de presque 10 % entre les titres mondiaux de croissance et de valeur au cours du trimestre. L'indice de croissance MSCI Monde a chuté de 18,6 % au second trimestre (-27,3 % en cumul annuel), alors que l'indice de valeur MSCI Monde a reculé plus modérément de 8,7 % pendant le trimestre (-10,3 % en cumul annuel).

Les actions ont suivi le rythme de leurs homologues mondiales et ont de nouveau devancé l'indice de référence, perdant 11,3 % pour le trimestre (-8,1 % en cumul annuel). L'indice composé TSX a perdu 13,2 % au cours du trimestre (-9,9 % en cumul annuel).

« Bien que le marché boursier canadien ait profité d'une forte proportion de titres du secteur de l'énergie (26,2 % en cumul annuel), il a perdu du terrain au cours du trimestre, car des secteurs tels que la finance et les matières ont été affaiblis en raison des préoccupations relatives à la hausse des taux d'intérêt et au ralentissement de la croissance économique », a expliqué Mme Zaphiratos.

Les régimes de retraite canadiens ont obtenu un résultat de -9,8 % au cours du trimestre pour la catégorie d'actifs à revenu fixe et une baisse de 19,0 % depuis le début de l'année. À mesure que les banques centrales ont continué de resserrer leurs politiques ultra-expansionnistes, les taux ont rapidement augmenté dans l'ensemble de la courbe des rendements. Au sein de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, le segment des obligations à long terme a connu le recul le plus marqué : l'indice des obligations à long terme FTSE, qui sert de référence, a enregistré un rendement de -11,8 % (-22,1 % en cumul annuel), tandis que le segment des obligations à court terme a enregistré un rendement de -1,5 % (-4,4 % en cumul annuel). Les obligations de société ont dépassé leurs homologues d'État.

Rendement historique

Période Rendement médian (%) Période Rendement médian (%) T2 2022 -8,6 T1 2020 -7,1 T1 2022 -5,5 T4 2019 2,0 T4 2021 4,5 T3 2019 1,7 T3 2021 0,6 T2 2019 2,7 T2 2021 4,4 T1 2019 7,2 T1 2021 -0,2 T4 2018 -3,5 T4 2020 5,4 T3 2018 0,1 T3 2020 3,0 T2 2018 2,2 T2 2020 9,6 T1 2018 0,2

