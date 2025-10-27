TORONTO , le 27 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, c'est la Journée des avocats de service, une initiative nationale dirigée par les Régimes d'aide juridique du Canada visant à reconnaître le rôle essentiel des avocates et avocats de service dans l'accès à la justice aux personnes qui se présentent en cour sans être accompagnées d'un avocat.

Les avocates et avocats de service fournissent gratuitement des conseils juridiques et des services de représentation aux personnes qui comparaissent devant la cour sans un avocat. Ils aident les personnes confrontées à des affaires de droit criminel, de droit de la famille ou de droit de l'immigration en les aidant à comprendre leurs droits et à s'y retrouver dans le système de justice, souvent dans des moments de grande incertitude et de détresse.

« Les avocates et avocats de service sont souvent la première, et parfois la seule, source de soutien juridique pour les personnes en situation de crise, affirme John Panusa, C. R., président de l'Association des régimes d'aide juridique du Canada. Dans les moments de peur, de confusion et de vulnérabilité, les avocats de service fournissent non seulement des conseils juridiques, mais aussi une orientation et un soutien pour faire en sorte que personne ne soit laissé seul face à la justice. Leur travail est crucial pour assurer l'impartialité, la dignité et un accès à la justice équitable pour tous. »

Chaque année, les avocates et avocats de service aident des milliers de personnes dans les salles d'audience ou à distance au Canada. Ils militent en faveur de ceux qu'ils servent, protègent leurs droits et font une réelle différence dans d'innombrables vies chaque jour.

Le 27 octobre, l'Association des régimes d'aide juridique invite toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à reconnaître et à remercier les avocates et avocats de service. Pour en savoir plus, trouver les services des avocats de service dans votre province ou pour accéder à des ressources pédagogiques, consultez le site Web de la Journée des avocats de service.

Aidez-nous à sensibiliser le public et à faire circuler le message : #journeedesavocatsdeservice #avocatsdeservicealaune.

SOURCE Aide juridique Ontario

Renseignements : Alberta, Legal Aid Alberta, Service des communications, [email protected]; Colombie-Britannique, Legal Aid BC, Service des communications, [email protected]; Ontario, Aide juridique Ontario, Service des communications, [email protected] www.legalaid.on.ca