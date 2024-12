TORONTO, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Aide juridique Ontario (AJO) a le plaisir d'annoncer la nomination d'Aileen Page au poste de présidente-directrice générale, à l'issue d'un long processus compétitif de sélection de candidatures. Mme Page a occupé plusieurs postes de direction à AJO, dont le plus récent est celui de vice-présidente, Stratégie et relations publiques.

Mme Page possède une vaste expérience en matière de droit et de leadership exécutif qui lui sera utile dans ses nouvelles fonctions. Diplômée de l'Université de Toronto, elle a obtenu un doctorat en droit de l'Université de l'État de Géorgie et est membre des barreaux de l'Ontario et de la Géorgie. C'est aux États-Unis, en 1996, qu'elle a commencé sa carrière juridique, d'abord comme procureure adjointe de district, où elle a plaidé des affaires criminelles devant des tribunaux des zones rurales et urbaines, ensuite comme avocate plaidant au civil devant des tribunaux d'État et des tribunaux fédéraux. Mme Page a également exercé les fonctions de juge de première instance présidant des affaires criminelles et civiles, notamment des enquêtes de mise en liberté sous caution et des enquêtes préliminaires. De retour en Ontario, elle a été conseillère principale en matière de politique auprès de deux procureurs généraux.

Mme Page s'est jointe à AJO en 2012 en tant qu'avocate principale au sein du Bureau de l'avocate générale. Elle a ensuite occupé le poste de directrice des litiges et affaires réglementaires, dirigeant la création du premier régime de réglementation autopromulguée d'AJO qui appuie la Loi de 2020 sur les services d'aide juridique. Depuis 2022, Mme Page est vice-présidente de Stratégie et relations publiques et directrice de la gestion des risques, où elle s'occupe des relations avec les parties prenantes et avec le gouvernement, des politiques, de la veille stratégique, des communications, de la planification générale et des rapports.

Mme Page assumera ses nouvelles fonctions le 24 février 2025.

DÉCLARATION

« Aileen est une leader perspicace, motivée et qui fait preuve de compassion. Elle est dévouée aux personnes que nous servons à Aide juridique Ontario. Sa vaste expérience et ses résultats obtenus dans ses précédentes fonctions seront essentiels pour permettre à Aide juridique Ontario de poursuivre son mandat de fournir des services d'aide juridique de haute qualité aux clientes et clients à faible revenu, d'augmenter son efficacité et d'assurer sa viabilité à long terme. »

-- Steve Pengelly, président du conseil d'administration

