OTTAWA, ON, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Environnement et Changement climatique Canada étudie la manière dont les phénomènes météorologiques tels que les vagues de chaleur, les inondations et les feux de forêt sont influencés par les changements climatiques d'origine humaine. En comprenant comment notre environnement qui se réchauffe influence la force, la fréquence et la probabilité des phénomènes météorologiques extrêmes, la population canadienne peut prendre des décisions éclairées qui protègent la santé, la sécurité et le bien-être à long terme de nos collectivités.

À l'aide du système d'attribution rapide des phénomènes météorologiques extrêmes, des climatologues canadiens ont récemment analysé dix des vagues de chaleur les plus chaudes connues au pays en juillet et en août 2025. Le système surveille en continu les épisodes de chaleur et de froid extrêmes partout au Canada.

Le système montre que parmi ces vagues de chaleur, neuf ont été rendues beaucoup plus probables en raison des changements climatiques. En d'autres mots, l'influence humaine sur le climat a rendu les vagues de chaleur suivantes au moins deux à dix fois plus probables.

Alberta (du 25 au 31 août 2025)

Température maximale quotidienne la plus élevée pendant la vague de chaleur : 28,8 °C*

Degrés au-dessus de la température maximale quotidienne normale : 9,3 °C

Fort Smith (Territoires du Nord-Ouest) (du 24 au 31 août 2025)

Température maximale quotidienne la plus élevée pendant la vague de chaleur : 25,5 °C*

Degrés au-dessus de la température maximale quotidienne normale : 11,6 °C

Sud de la Colombie-Britannique (du 23 août au 7 septembre 2025)

Température maximale quotidienne la plus élevée pendant la vague de chaleur : 27,1 °C*

Degrés au-dessus de la température maximale quotidienne normale : 10,3 °C

Nord de la Colombie-Britannique (du 23 août au 9 septembre 2025)

Température maximale quotidienne la plus élevée pendant la vague de chaleur : 23,5 °C*

Degrés au-dessus de la température maximale quotidienne normale : 9,6 °C

Sud du Québec (du 7 au 13 août 2025)

Température maximale quotidienne la plus élevée pendant la vague de chaleur : 29,3 °C*

Degrés au-dessus de la température maximale quotidienne normale : 9,1 °C

Nord du Québec (du 6 au 9 août 2025)

Température maximale quotidienne la plus élevée pendant la vague de chaleur : 23,8 °C*

Degrés au-dessus de la température maximale quotidienne normale : 7,0 °C

Fort Smith (Territoires du Nord-Ouest) (du 30 juillet au 1er août 2025)

Température maximale quotidienne la plus élevée pendant la vague de chaleur : 25,2 °C*

Degrés au-dessus de la température maximale quotidienne normale : 6,0 °C

Canada atlantique (du 10 au 15 juillet 2025)

Température maximale quotidienne la plus élevée pendant la vague de chaleur : 25,6 °C*

Degrés au-dessus de la température maximale quotidienne normale :7,1 °C

Nord du Québec (du 10 au 13 juillet 2025)

Température maximale quotidienne la plus élevée pendant la vague de chaleur : 24,2 °C*

Degrés au-dessus de la température maximale quotidienne normale :7,5 °C

En août, une vague de chaleur dans le Canada atlantique a été rendue considérablement plus probable en raison des changements climatiques, ce qui signifie que l'influence humaine sur le climat a rendu cette vague de chaleur au moins dix fois plus probable.

Canada atlantique (du 7 au 14 août 2025)

Température maximale quotidienne la plus élevée pendant la vague de chaleur : 28,4 °C*

Degrés au-dessus de la température maximale quotidienne normale : 9,6 °C

* moyenne dans la région

Le système utilise des modèles climatiques pour comparer le climat actuel à celui de l'ère préindustrielle. Il montre dans quelle mesure le CO 2 et d'autres émissions provenant des activités humaines augmentent ou diminuent la probabilité que certains phénomènes météo extrêmes surviennent. Certains phénomènes, comme les vagues de chaleur, se produisent plus fréquemment en raison des changements climatiques, alors que d'autres, comme les épisodes de froid extrême, sont moins fréquents et le seront encore moins à l'avenir. Le système montre que les vagues de chaleur vécues dans ces régions en juillet et en août auraient été rares dans un climat de l'ère préindustrielle.

L'hiver dernier, les scientifiques ont commencé à analyser le lien entre les changements climatiques d'origine humaine et la probabilité de subir des épisodes de températures extrêmement basses. Ils commenceront à analyser les épisodes de précipitations extrêmes plus tard en 2025. Comme pour les épisodes de chaleur extrême, l'influence humaine sur le climat augmente la probabilité d'épisodes de précipitations extrêmes (comme les fortes pluies).

Les vagues de chaleur et les saisons des feux de longue durée contribuent grandement à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des feux de forêt dans l'ensemble du pays. La chaleur extrême assèche les forêts et la végétation, ce qui en fait des matières combustibles pouvant provoquer et faciliter la propagation des feux de forêt.

En 2023, les feux de forêt au pays ont brûlé près de 15 millions d'hectares de forêt et ont coûté aux Canadiens des dizaines de milliards de dollars de dommages. Déjà, 2025 est au deuxième rang des saisons de feux de forêt avec la plus grande superficie brûlée au Canada.

Les Canadiens sont priés de surveiller régulièrement les prévisions météorologiques, de prendre au sérieux toutes les alertes météorologiques et de se préparer aux soubresauts de la météo en établissant un plan d'urgence et en adaptant leurs déplacements. Les Canadiens peuvent télécharger l'application MétéoCAN afin de recevoir des notifications d'alertes météorologiques directement sur leurs appareils mobiles. Les alertes aident la population à se préparer à faire face aux phénomènes météorologiques violents, à sauver des vies et à réduire les répercussions sur les biens et les moyens de subsistance.

Faits en bref

Le système d'attribution rapide des phénomènes météorologiques extrêmes utilise des modèles climatiques pour comparer deux climats différents : le climat des années 1800, basé sur les concentrations de gaz atmosphériques existant avant la révolution industrielle; et le climat actuel, basé sur les concentrations observées de gaz à effet de serre et d'autres conséquences de l'activité humaine.

Au Canada , la saison des feux de forêt s'étend généralement de mai à septembre. Les saisons des feux de forêt de 2025, 2024 et 2023 figurent parmi les dix ayant la plus grande superficie brûlée (source [site en anglais seulement]).

, la saison des feux de forêt s'étend généralement de mai à septembre. Les saisons des feux de forêt de 2025, 2023 figurent parmi les dix ayant la plus grande superficie brûlée (source [site en anglais seulement]). Environnement et Changement climatique Canada est la source officielle de renseignements météorologiques et d'avertissements de temps violent du pays et a à cœur de fournir à la population canadienne des renseignements météorologiques précis et opportuns, y compris des alertes de temps violent.

est la source officielle de renseignements météorologiques et d'avertissements de temps violent du pays et a à cœur de fournir à la population canadienne des renseignements météorologiques précis et opportuns, y compris des alertes de temps violent. Les plus récentes prévisions et les derniers avertissements de temps violent se trouvent sur le site Web consacré à la météo du Ministère et l'application MétéoCAN (destinée aux appareils Android et iOS).

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

