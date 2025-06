Animée d'une mission, l'entreprise de produits de protéines de consommation courante maintient son engagement inébranlable envers la durabilité, la valeur partagée et la croissance stratégique.

MISSISSAUGA, ON, le 5 juin 2025 /CNW/ - (TSX : MFI) Les Aliments Maple Leaf (la « Société ») a publié aujourd'hui son rapport intégré annuel, qui fait le bilan de sa performance financière en 2024, décrit ses perspectives et fait le survol général de ses principales initiatives en mettant l'accent sur son engagement soutenu envers la durabilité, la valeur partagée et la croissance stratégique.

« 2024 a été une année de progrès financiers et stratégiques considérables pour les Aliments Maple Leaf, affirme Curtis Frank, président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf. Grâce à la puissance de nos marques principales, à la résilience de nos stratégies de croissance et aux bénéfices financiers que nous procurent nos investissements en capital à grande échelle, nous avons terminé l'année en ayant réalisé des progrès importants quant à notre objectif de transformer les Aliments Maple Leaf en géant des produits de protéines de consommation courante axé sur sa mission et ses marques. »

« Nous avons aussi revu notre plan directeur et les stratégies qui nous guident pour concrétiser notre vision d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre, ajoute-t-il. Je tire une incroyable fierté de nos avancées et des nombreuses réalisations remarquables qui nous permettent de créer une valeur partagée pour nos intervenants. »

Engagements de la Société

Le rapport met en évidence les qualités de chef de file des Aliments Maple Leaf en matière de durabilité, de soins des animaux, de salubrité alimentaire et de sécurité des personnes, ainsi que sa contribution aux mesures essentielles pour réduire l'insécurité alimentaire. La Société surveille les progrès par rapport à ses objectifs en fonction de piliers clés : produire de meilleurs aliments, prendre mieux soin de nos employés, de nos collectivités et de nos animaux, et entretenir une meilleure planète.

Faits saillants :

Produire de meilleurs aliments : Les Aliments Maple Leaf continue de dominer le marché en proposant des produits novateurs et de grande qualité. Au Canada , ses marques vedettes Schneiders ® et Maple Leaf ® se sont classées au premier et au deuxième rang des viandes emballées. Quant à elle, la marque Mina ® s'est hissée au haut du palmarès des marques de volaille halal fraîche. Enfin, Greenfield Natural Meat Co. ® est la marque de viandes emballées durables la plus consommée. En 2024, la Société a lancé 50 nouveaux produits, toutes marques confondues, y compris les sandwichs déjeuner Schneiders et les bouchées déjeuner Schneiders. Les nouveaux produits de déjeuner Schneiders ® s'inscrivent dans la stratégie d'innovation des Aliments Maple Leaf qui, en tant qu'entreprise axée sur les produits de consommation courante, souhaite produire de manière durable de nouveaux aliments pour répondre aux préférences et aux besoins changeants des consommateurs.





Pour de plus amples renseignements ou pour lire la totalité du rapport intégré de 2024, rendez-vous au https://www.mapleleaffoods.com/fr/nos-engagements/rapport-integre/.

Énoncés prospectifs

Le présent document et les communications publiques, orales ou écrites, de la Société contiennent souvent des « énoncés prospectifs », selon la définition qu'en donne la loi sur les valeurs mobilières applicable. Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections, les opinions, les jugements et les hypothèses fondés sur l'information disponible au moment où l'énoncé prospectif a été formulé et faits à la lumière de l'expérience de la Société et de sa perception des tendances historiques. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont exposés à un certain nombre de risques et d'incertitudes ainsi qu'à d'autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et ces énoncés prospectifs. La Société est d'avis que les attentes présentées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, mais elle ne peut donner aucune assurance quant à leur exactitude. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces énoncés. Pour lire la déclaration complète au sujet de l'information prospective, veuillez consulter le rapport annuel aux actionnaires 2024.

