MISSISSAUGA, ON, le 20 mai 2025 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf » ou la « Société ») (TSX : MFI) a réaffirmé aujourd'hui son engagement à promouvoir la diversité au sein de son conseil d'administration. Conformément à la politique de diversité du conseil d'administration de la Société, le conseil d'administration des Aliments Maple Leaf a toujours été composé d'au moins 30 % de femmes. Bien que la représentation des femmes au sein du conseil d'administration soit temporairement tombée à 27 %, la Société s'est engagée à ajouter une autre femme au conseil d'administration au plus tard lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2026.

Une copie de la politique de diversité du conseil d'administration de la Société, qui précise l'engagement de maintenir une représentation d'au moins 30 % de chaque sexe, est disponible ici.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise de produits de protéines de premier plan fabricant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques phares comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.®, Lightlife® et Field RoastMC. L'entreprise emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Énoncés prospectifs

Ce document peut contenir des renseignements prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés ne constituent pas des garanties au sujet d'événements futurs et concernent des hypothèses et des risques et incertitudes difficiles à prévoir. L'information prospective spécifique contenue dans le présent document comprend des informations relatives à la composition future du conseil d'administration. Ces énoncés sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses liées à la capacité de la Société à attirer et à retenir une administratrice supplémentaire. Les lecteurs sont prévenus que ces hypothèses pourraient se révéler erronées en tout ou en partie. Les résultats réels de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans tout énoncé prospectif. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document n'ont valeur qu'à la date des présentes. À moins que la loi ne l'impose, la Société ne prend aucun engagement de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, de faits nouveaux ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

SOURCE Maple Leaf Foods Inc.

mapleleaffoods.com/fr|Communications avec les investisseurs, [email protected] ; Personne-ressource (médias) : [email protected]