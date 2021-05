Avec des interprétations différentes de la décision Marshall et la publication des rapports Surette et FOPO, la Coalition demande une pause et un redémarrage avec la nomination de facilitateurs indépendants pour permettre des discussions directes entre les dirigeants autochtones, les organisations de pêcheurs commerciaux et le gouvernement du Canada sur la conservation et la gestion de nos ressources halieutiques partagées.

SHEDIAC, NB, le 19 mai 2021 /CNW/ - Les rapports récemment publiés Surette et du Comité permanent des pêches et océans (FOPO), commandités par le gouvernement du Canada, confirment ce que les organisations de pêche commerciale ont toujours préconisé, à savoir une politique de conservation basée sur les sciences et qui respecte les droits des Premières Nations, mais qui est dirigé et appliqué par le ministère des Pêches et des Océans (MPO). La Coalition accueille favorablement les propositions pour un processus cohérent à long terme de consultation substantielle sur une base d'ouverture et de respect des peuples autochtones et des organisations de pêche commerciale non autochtones et dirigé par le MPO. Il convient de noter que le rapport Surette souligne également qu'il existe différentes interprétations des décisions Marshall.

Les organisations de pêche commerciale sont d'accord avec les recommandations selon lesquelles un dialogue plus formel, transparent et ouvert avec toutes les parties prenantes est nécessaire.

À l'heure actuelle, des négociations secrètes sont en cours entre 35 Premières nations et le MPO sur la gestion des pêches sans consulter officiellement les organisations de pêche commerciale et les Canadiens. Ces négociations pourraient inclure le transfert de l'autorité du MPO quant à la conservation et protection et des prérogatives du MPO aux Premières nations et en dehors de la surveillance du gouvernement du Canada. Contrairement à l'approche des gouvernements fédéraux précédents, ces 35 négociations ne sont pas transparentes et se font sans consultation officielle des organisations de pêche commerciale ou des Canadiens contrairement aux recommandations du rapport Surette. Cela doit changer.

Il convient également de noter que les deux rapports manquent de détails sur un processus de négociation formel ordonné permettant aux dirigeants des Premières nations, aux organisations de pêche commerciale et au MPO de travailler directement ensemble. Un tel processus se doit d'être transparent et inclure une communication et un dialogue de fond, par opposition à l'approche actuellement suivie par le MPO qui est informelle, fragmentée et n'adressant pas le fonds des questions.

En attendant que cela se produise, la Coalition des organisations de pêche de l'Atlantique et du Québec estime que le gouvernement devrait suspendre toute négociation avec les Premières Nations sur les changements aux pêches qui ont un impact sur la gestion et la conservation de la ressource que nous partageons tous.

Le redémarrage des négociations devrait alors inclure des facilitateurs indépendants convenus par les groupes autochtones et les organisations de pêche et des discussions directes entre le gouvernement du Canada, les dirigeants autochtones et les organisations de pêche commerciale.

Les meilleures solutions durables pour la gestion future des pêches devraient être fondées sur de la science évaluée par des pairs, une application égale de la loi pour tous et un seul système de règles portant sur la conservation pleinement appliqué par le MPO.

Une recherche nationale commandée par la Coalition montre que les Canadiens sont d'accord avec la Coalition et l'intention des deux rapports du gouvernement. Les participants au sondage appuient un dialogue ouvert et direct entre les dirigeants des Premières nations, les organisations de pêche commerciale et le gouvernement fédéral.

Pour plus d'informations sur les activités de la Coalition, y compris des documents de référence et des sondages sur les opinions des Canadiens, visitez www.1pecherie.ca.

COALITION DES ORGANISATIONS DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE ET DU QUÉBEC

La Coalition des organisations de pêche de l'Atlantique et du Québec est un mouvement de pêcheurs engagés pour une pêche saine et durable et la réconciliation avec les peuples autochtones.

Gulf Nova Scotia Fleet Planning Board (GNSFPB)

Maritime Fishermen's Union (MFU)

PEI Fishermen's Association (PEIFA)

Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG)

SOURCE Coalition of Atlantic and Quebec Fishing Organizations

Renseignements: Coordination médias : Annie Chiasson, [email protected], +1 (506) 727-8160