Les Québécois veulent des syndicats plus transparents, démocratiques et respectueux de la liberté d'association, révèle un sondage Léger

MONTRÉAL, le 27 oct. 2025/CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) dévoile aujourd'hui les résultats d'un sondage Léger qui met en lumière un constat sans équivoque : une très grande majorité de la population québécoise souhaite que le fonctionnement des syndicats évolue vers davantage de transparence, de démocratie interne et de liberté individuelle pour les travailleurs.

Selon ce nouveau sondage, huit Québécois sur dix (81 %) estiment que les syndicats devraient être soumis aux mêmes règles de transparence que les partis politiques ou les organismes publics. Notons que seulement 7 % ont exprimé leur désaccord. De plus, une écrasante majorité (80 %) des répondants considère que demander plus de transparence financière aux organisations syndicales n'a rien d'antisyndical. À cette question, seuls 6 % des répondants ont signifié leur opposition.

Un appel à la modernisation des pratiques

Le sondage révèle également que 79 % des personnes interrogées pensent que les syndicats devraient être obligés de recourir au vote secret pour leurs décisions majeures, comme les grèves ou les contestations judiciaires.

De plus, 62 % des répondants jugent qu'un travailleur occupant un poste syndiqué devrait être libre d'adhérer ou non à son syndicat. Ce résultat met en lumière un enjeu fondamental : la liberté d'association demeure une valeur centrale pour la majorité des Québécois, qui souhaitent pouvoir choisir leur engagement sans contrainte.

Enfin, près de la moitié de la population (45 %) désapprouve l'idée que les syndicats s'impliquent dans les débats sociaux ou politiques qui dépassent la défense des conditions de travail, tandis que 37 % sont en accord.

« Les syndicats jouent un rôle important dans notre société et personne ne remet cela en question. Cependant, les résultats du sondage montrent que la population québécoise souhaite des syndicats faisant preuve d'une plus grande ouverture, de davantage de transparence et d'une amélioration des pratiques internes. Les grandes orientations de la réforme annoncée par le ministre du Travail semblent donc recevoir un appui populaire solide. Plutôt que de monter aux barricades, il est temps d'élever le débat autour des valeurs de transparence et d'amélioration continue », affirme François Vincent, vice-président pour le Québec de la FCEI.

Résultats complets du sondage Léger commandé par la FCEI :

81 % de la population sont en accord avec le fait que les syndicats devraient être soumis aux mêmes règles de transparence que les partis politiques et les organismes publics, seulement 7 % sont en désaccord.

80 % de la population est en accord avec le fait que demander plus de transparence financière aux syndicats n'a rien d'antisyndical, seuls 6 % sont en désaccord.

79 % de la population est en accord avec le fait que les syndicats devraient être obligés de recourir au vote secret des membres pour prendre leurs décisions majeures (ex. : vote de grève, contestation judiciaire, etc.), contre 7 % qui sont en désaccord.

62 % de la population est en accord avec le fait qu'un travailleur qui occupe un poste syndiqué devrait être libre d'adhérer ou non à son syndicat, ils sont 25 % à être en désaccord.

37 % de la population sont en accord avec le fait qu'en plus de défendre les conditions de travail de leurs membres, les syndicats doivent aussi s'impliquer dans les débats sociaux ou politiques, tandis que 45 % s'y opposent.

Méthodologie :

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a mandaté Léger afin de réaliser un sondage auprès des Québécois dans le but de mesurer leurs perceptions concernant les syndicats au Québec. Léger a réalisé un sondage Web auprès de 1 022 répondants. Les données ont été collectées du 10 au 12 octobre 2025. À titre indicatif, un tel échantillon aurait une marge d'erreur présumée de ±3,07%, et ce 19 fois sur 20.

