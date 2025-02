Les Québécois sont préoccupés par l'impact de la hausse des tarifs d'électricité sur les PME et le coût de la vie

MONTRÉAL, le 18 févr. 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) révèle de nouveaux résultats d'un sondage de Synopsis Recherche à la population sur sa perception de la politique énergétique du Québec. Il en ressort une grande préoccupation face à l'impact des hausses de tarifs d'électricité des PME, notamment sur le coût de la vie. Les Québécois sont 79 % à estimer que les PME devront leur refiler la facture et que les prix des produits et services qu'ils achètent vont augmenter si les tarifs d'électricité des PME augmentent de manière trop rapide.

Le contexte actuel de la guerre commerciale avec les États-Unis et la demande croissante en électricité créent un sentiment d'incertitude chez la population québécoise. En effet, 63 % de la population pense que si les tarifs d'électricité des PME augmentent de manière trop rapide cela va affaiblir l'économie. Ces résultats illustrent la compréhension des citoyens quant aux répercussions économiques qu'entraînerait une hausse marquée des coûts énergétiques pour les petites entreprises et comment ces hausses ont des larges conséquences. En effet, trois Québécois sur cinq (62%) sont favorables à ce que le gouvernement du Québec doive limiter les augmentations de tarifs d'électricité à un maximum de 3 % pour les PME.

« Il est impossible que les dépenses de centaines de milliards de dollars des prochaines années d'Hydro-Québec ne fassent pas augmenter les tarifs. Cela inquiétait déjà les dirigeants des PME québécoises et maintenant on a la confirmation que cela inquiète aussi la population », commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI. « Les Québécois prennent la mesure des conséquences de l'insécurité énergétique que nous vivons avec la demande qui augmente et l'offre qui est limitée. Le Québec n'a pas diversifié ses sources d'énergie et cela prendra beaucoup de temps avant que la capacité hydro-électrique d'Hydro-Québec soit augmentée. »

Politiser la question des tarifs d'électricité : c'est assez

Pourtant réglées depuis des années avec le rôle clé joué par la Régie, les interventions législatives récentes du gouvernement et les déclarations du premier ministre du Québec ont malheureusement politisé les tarifs d'électricité. Ce n'est pas ce que veut la population québécoise :

62 % croient que le gouvernement du Québec ne devrait pas politiser la question des tarifs d'électricité;

62 % pensent que la Régie de l'énergie devrait fixer annuellement les tarifs d'électricité au Québec.

« La FCEI demande régulièrement depuis décembre 2019 de ne pas politiser la question des tarifs d'électricité, en revenant à la Régie annuellement pour décider des tarifs selon les coûts de service. Le projet de loi 69 va dans cette direction en réhabilitant la Régie, mais sur une fixation aux trois ans, et en proposant la mise en place du Plan de gestion intégré des ressources énergétiques. C'est la voie que devrait emprunter la ministre Fréchette et non celle de définir un tarif dans la Loi ce qui rendra nécessairement très politique la question des tarifs », ajoute François Vincent.

Diversifier les sources d'énergie et plus d'efficacité : une priorité pour l'avenir

Pour la FCEI, il est nécessaire de diversifier les sources d'énergie et d'accélérer les mesures permettant l'économie d'énergie. Dans un contexte d'insécurité énergétique croissante - qui mettront une pression énorme sur les tarifs - chaque kilowattheure économisé a une énorme valeur individuelle et collective. La FCEI avait sondé ses membres et 9 dirigeants de PME sur 10 désiraient que le gouvernement du Québec priorise les programmes d'économies d'énergie pour les entreprises et pour les citoyens. Le sondage à la population montre que les Québécois sont à la même place : 79 % pensent que le gouvernement du Québec devrait améliorer les programmes d'aide pour économiser l'énergie destinée aux citoyens et 70 % croient que le gouvernement du Québec devrait améliorer les programmes d'aide pour économiser l'énergie destinée aux PME.

« Comme toujours, la population du Québec est sage et donne de bonnes indications au gouvernement des actions qu'il peut prendre en matière énergétique. Il faut d'abord dépolitiser le dossier en retournant à la Régie et en planifiant bien l'avenir. Ensuite, il faut éviter de mettre une trop grande pression sur l'augmentation des coûts pour les PME et les citoyens. Pour ce faire, il faut éviter de mettre tous les œufs dans le même panier. Diversifions les sources et misons sur l'économie d'énergie. Le projet de loi 69 donne une bonne base. Le gouvernement et les parlementaires doivent saisir l'occasion pour s'élever au-dessus de la mêlée, collaborer et adopter une pièce législative qui renforce notre économie et nous sort de l'actuelle insécurité énergétique », conclut M. Vincent.

Méthodologie :

Sondage Synopsis recherche, qui a interviewé 1 000 adultes québécois. La collecte de données s'est faite du 21 au 22 janvier 2025. Les répondants ont été recrutés via des panels en ligne et l'étude a aussi été menée en ligne. Les données ont été pondérées sur la base de la région, l'âge, le sexe, la langue maternelle et la scolarité.

